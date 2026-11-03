金融峰會｜中行張輝：香港具四大優勢　看好人民幣資產避險價值

在當前全球金融市場波動加劇的背景下，香港的戰略定位與人民幣資產配置價值再次成為焦點。中國銀行副董事長兼行長張輝在出席論壇時表示，香港始終是中國銀行全球化戰略的核心陣地，在將中國發展紅利對接全球資金與客戶的過程中，具有不可替代的獨特作用。



他強調，香港兼備「超級聯繫人」、離岸人民幣樞紐、金融創新中心及高端人才高地四大優勢；與此同時，中國的人民幣資產憑藉安全性、獨立性及低融資成本等特徵，正成為全球投資者多元化配置的重要避險與收益來源。



張輝強調，香港兼備「超級聯繫人」、離岸人民幣樞紐、金融創新中心及高端人才高地四大優勢（Getty）

香港四大優勢構築核心陣地

張輝分析，香港的四大優勢為金融機構推動跨區域、跨幣種的多元化配置提供了得天獨厚的條件。

張輝指出，首先，作為「超級聯繫人」，香港既是中資企業揚帆出海的首選地，也是外資投資中國的首站，近年更吸引大量新興市場企業進駐；其次，香港處理了全球逾75%的離岸人民幣支付結算，隨著人民幣國債作為合格抵押品等政策持續推廣，香港離岸樞紐地位將進一步強化；第三，香港金融創新活力充沛，今年推進以黃金為主體的大宗商品交易建設，為市場拓展了多元化投資標的；第四，香港頂尖高校林立，加上引進人才政策發酵，吸引金融、法律及跨境業務菁英加速匯聚。

張輝透露，明年適逢中國銀行在港深耕110周年，中行將加大資源傾斜中銀香港，鞏固國際金融中心建設。

市場震盪凸顯人民幣資產優勢

談及中國在產品多樣化領域的角色，張輝認為中國資產的投資價值正日益凸顯，尤其以國債為代表的人民幣資產展現出優勢。面對震盪市況，投資者首重資產安全，而人民幣資產具備堅實的底層經濟支撐；而且人民幣與歐美資產的相關性較低，收益率差異提供了極佳的避險分散功能；此外，國債抵押品認可度的提高帶動了流動性，匯率在合理區間內保持穩定，加之相對低利率環境賦予境內發行熊貓債、離岸發行點心債顯著的低融資成本優勢。