許正宇︰支持企業出海　是京港「金融同行」的重要任務

財經事務及庫務局局長許正宇昨日（3日）在北京出席第二十九屆北京．香港經濟合作研討洽談會「京港金融合作專題活動」，向內地政商及金融界推廣香港的金融機遇與獨特優勢。

今屆專題活動以「京港攜手 金融同行」為主題。許正宇在致辭時強調，國家正全力邁向建設金融強國的核心任務，香港作為領先的國際金融中心，一直發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。特區政府正積極推動「金融＋」策略，落實做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，讓金融真正賦能實體經濟。

許正宇向與會者分享香港金融市場最新發展，包括今年首三季新股集資額超過3,800億港元，按年上升逾一倍；2025年在港發行的綠色及可持續債務額超過760億美元，其中綠色和可持續債券總額約380億美元，連續八年居亞洲區市場首位；截至第三季，近290家北京企業已在港上市，總市值達13萬億港元，累計籌資約3.4萬億港元，足證香港是北京企業最堅實的國際資本平台。

許正宇稱，支持企業出海是京港「金融同行」的重要任務。 (許正宇fb圖片).

許正宇指出，支持企業出海是京港「金融同行」的重要任務。特區政府已成立「內地企業出海專班」，統籌資源協助內地企業拓展全球版圖，並積極透過稅務優惠吸引企業在港設立區域財資中心。同時他亦鼓勵北京企業善用香港完善的倉儲與交割網絡進行大宗商品交易，共同提升國家在全球相關市場的定價權和影響力。展望未來，京港兩地將在過往豐碩成果的基礎上，對接「十五五」規劃與金融強國建設要求，開拓新的合作增長點。

許正宇也出席了「京港之夜・交流活動」，與京港政商及金融代表會面，探討經貿金融合作新機遇。

此外，在京期間，許正宇亦與中國人民銀行國際司（港澳台辦公室）等領導會面，就人民幣國際化、大宗商品交易市場發展、兩地金融人才交流與培育等議題深入交流。