自幼母親藝術薰陶 　龐建貽跨界掌M+ 　偏愛水墨、心儀館內這展品

【M+/西九文化區/博物館/展覽/龐建貽】出任M+董事局主席一年多，龐建貽穿梭於各大城市的博物館的機會愈來愈多。 以往每到一個城市，他亦會參觀自己心儀的博物館，如今，參觀不再只是個人欣賞，而是要將參觀所得帶回來與團隊交流。



擔任博物館主席，走進館後繁忙管理世界，龐建貽接受《香港01》的訪問指，並沒有因而減少欣賞藝術的樂趣，反讓他「多咗藉口」接觸不同類型的博物館。而他過去累積的藝術興趣，以及與藝術和博物館界人士的交往，也有助他理解業界的專業語言和思考方式。



龐建貽受母親的薰陶，讓他自小有機會接觸藝術及博物館。（黃寶瑩攝）

自小隨母親逛展浸淫藝術

走進博物館，並不是龐建貽擔任主席後才開始的事。談起與藝術的緣分，他表示：「其實去博物館就真係由細去到大。特別是我媽媽在我幾歲已經帶我周圍睇，佢自己都係讀藝術，所以好細個都俾佢叫做浸淫咗。」他笑稱︰「（喜歡）紅酒是因為阿爸，（喜歡）藝術是因為阿媽。」

母親的薰陶，讓他自小有機會接觸藝術及博物館。雖然沒有藝術學位，他亦曾報讀不同藝術課程，對藝術的興趣一直延續至今。他形容，自己算是有幸在感興趣的範疇工作：「好似推下推下去咗一個自己好有興趣的位置，都可以話好彩，有機會參與西九。」

龐建貽表示當上M+主席，自己是有幸在感興趣的範疇工作。（黃寶瑩攝）

從商界走進文化界 人脈閱歷成跨界優勢

龐建貽除了是M+主席，另一個為人熟悉的身份，是「鋼鐵大王」龐鼎元的孫子、著名紅酒商人。與記者見面時，他主動伸手握手，力度紮實，身上的西裝剪裁合身，胸前口袋配上精緻的口袋巾，言談之間，不難看出他作為商界人士的影子。

商界出身的他，談起藝術時亦有一套理解：既講究個人品味，也明白市場現實。他以自己熟悉的紅酒生意作比喻：「你對呢支酒究竟鍾唔鍾意，同好唔好賣，其實係可以分開。」藝術營運亦然，個人喜好與市場反應各有考量，不能混為一談。

他坦言，花時間學習和欣賞藝術，本身是一種享受，不應完全以工作或商業回報衡量。不過，作為文化機構，M+始終要考慮財政穩健，亦要留意展覽是否受觀眾歡迎，如何在藝術追求與營運需要之間拿捏平衡，是管理上不可迴避的課題。

龐建貽過往亦認識不少藝術及博物館界朋友，讓他更容易掌握業界的語言。他透露，自己與凡爾賽宮前館長相識多年，對方其後出任法國文化部部長。這些長年建立的人脈，讓他出任M+主席後，在不同文化界人士之間溝通時更具優勢。

龐建貽認為，花時間學習和欣賞藝術，是一種享受。（黃寶瑩攝）

偏愛水墨 難忘館內楊詰蒼作品

談到個人藝術喜好，龐建貽表示自己一向偏愛水墨，無論現代水墨還是當代水墨都感興趣。若要從M+的作品中挑選印象深刻的一件，他特別提到藝術家楊詰蒼的一幅大型當代水墨作品，《十一日談》系列的《白描芥子園》。這個作品現於M+地庫展覽空間展出，由8塊垂直的畫板組成 ，以森林為題，並帶有弱肉強食的意涵，作品的畫幅和題材都令他留下深刻印象。

他沒有把它直接定為自己最喜歡的作品，只說：「是其中一張令我最深刻的藝術品。」