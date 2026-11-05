M+對話亞洲、築中國藝術出海平台　龐建貽︰從香港出發獨一無二

【M+/西九文化區/博物館/展覽/龐建貽】《神話與怪獸》展覽近日在Threads上掀起熱話。記者採訪M+董事局主席龐建貽，自然要到此「取景」。在物色拍照位置時，龐建貽沿途熱心向記者介紹展場內的藏品，並特別指出哪些藏品是來自本地收藏家。穿行於形態各異的亞洲神獸畫作之間，經過《隱形沉睡的女人、馬、獅子》這幅畫前，龐建貽「如數家珍」地向記者介紹這是西方超現實主義藝術家達利﹙Dalí﹚的畫作。



M+董事局主席龐建貽（黃寶瑩攝）

展覽中，來自不同國家及文化背景的藝術作品並置，記者好奇為什麼要將西方藝術家的作品，放在亞洲藝術之間，龐建貽指出：「Surrealism（超現實主義）這個運動是來自法國，但亦都可以和我們的亞洲神獸有對話。」龐建貽所說的「對話」，正是M+的策展方向，亦是如何在面對一眾國際博物館競爭中突圍的策略。

以香港為起點 「對話」亞洲與國際

東京、首爾等亞洲城市近年積極發展藝術文化，國際級展覽及博物館各有定位，龐建貽認為，M+的優勢不在於複製海外大型博物館的模式，而是以香港為起點，連結亞洲與國際藝術界，透過館藏交流及國際合作，讓中國及亞洲當代藝術走向世界。

M+目前收藏約9,000件藏品，當中約22%來自本地藝術家，約84%與亞洲藝術家有關。龐建貽表示，M+的策展方向是「用香港出發」，他形容：

我哋用香港出發呢個角度，其實係獨一無二的，亦都係同亞洲、同國際有唔同的對話。

他舉例，早前舉行的畢加索展覽將亞洲及香港典藏與畢加索作品並置，展開跨文化對話。展覽在「天才」展廳中，將十四歲畢加索筆下邊緣人物的早年寫實畫，與1970年代北京地下「無名畫會」在政治壓抑下的描摹自我的肖像同場陳列。一方是從寫實起步的天才軌跡，一方是中國當代藝術回歸個人表達的破曉時分，讓兩個「起點」跨越時空互相印證。

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽中十四歲畢加索的畫作，與1970年代北京地下「無名畫會」在的畫像並置。（鄭樂天攝/來源：M+網站）

他又以「M+修復」為例，這個計劃專注修復香港舊電影，讓本地觀眾有機會重新欣賞經典作品，但電影修復的意義亦不限於本地。據龐建貽介紹，經修復的香港電影曾在海外放映超過130場，足跡遍及超過40個城市，讓不同地方的觀眾接觸香港電影及其背後的文化。他說：「所以其實呢啲全部都係吸引到人嚟，但係亦都將香港可以帶出去，呢啲都好重要。」

以希克藏品為例 推動中國當代藝術出海

近年本港商界潮流興講「出海」，套用文化界一樣管用。不論是策展，抑或館藏，M+是推動中國當代藝術走向國際的重要基礎。「我諗藝術文化都係一個非常之好的軟實力的展現......在一個這麼不穩定的時代當中，都希望可以同其他的文化、其他的國家做到一定的交流。」

其中，瑞士收藏家希克（Uli Sigg）捐贈的約1,500件中國當代藝術作品，記錄了中國當代藝術發展的重要階段，例如藝術家張曉剛的名作《血緣——大家庭 17 號》，便曾亮相於「希克藏品：從大革命到全球化」和「M+希克藏品：別傳」展覽之中。

龐建貽表示，這批藏品數量龐大，館內每次只能展出約200件，現時為希克藏品第四個輪換，展覽必須定期輪換，方能讓觀眾接觸不同作品。

他認為，希克藏品不但對M+十分重要，也是中國當代藝術向國際展示的重要資源：「呢個希克藏品對M+好重要，M+作為一個好好嘅平台，將我哋中國當代藝術輸出畀國際。」他透露，很多海外博物館都對這批藏品有興趣，M+亦希望透過合作，讓中國當代藝術品有更多機會在海外展出。

M+今年與紐約現代藝術博物館、巴黎龐比度藝術中心成立文化聯盟，三方將結合三館的珍貴館藏，聯合舉辦展覽及節目向各自的觀眾展示，並進一步推動策展研究與藏品修復方面的合作。

展現國家文化軟實力 香港優勢明顯

他認為，西方藝術在過去數百年間成為藝術界主流，如今隨着中國在製造業、新能源汽車及科技等領域「在國際上可以稱霸」的時候，文化藝術的輸出亦成為中國與國際對話溝通的重要橋樑。

內地有不同類型的公營及私營博物館，談到中國藝術經香港「出海」是否更具優勢，龐建貽認為，香港的國際城市背景、語言能力及團隊人脈網絡，都是M+推動文化交流的有利條件。他指出，香港同時使用廣東話、普通話及英語，有助M+與不同地區的觀眾及博物館溝通，而團隊與海外文化機構建立的聯繫，亦有助推動展覽及館藏交流。

M+開館五年，累計訪客已超過1,270萬人次，觀眾40%來自本地、39%來自內地，其餘21%為海外旅客。龐建貽認為，香港作為國際城市，加上M+具備多元的觀眾基礎，有助中國及亞洲藝術與世界建立聯繫。而M+將展覽由香港帶到其他地方巡迴，是推動文化交流的方式之一。而M+、香港故宮及西九文化區等機構，亦樂意在出海這方面發揮作用。

龐建貽表示，M+樂意在為中國當代藝術出海這方面發揮作用。（黃寶瑩攝）

由交流平台到人才培育

要讓文化交流持續發展，除了展覽及館藏合作，專業人才亦不可或缺。龐建貽提到，M+未來將透過「M+ Academy」培育新一代藝術界人才，包括博物館行政人員、館長及策展人。

他指出：「亞洲、內地有咁多博物館，其實需要好多人才。希望透過我哋呢五年的經驗，可以繼續幫手培訓藝術界的從業員，幫助成個亞洲在這方面的發展。」他認為，人才培育有助延續M+的經驗，亦能推動整個亞洲文化藝術界的發展。

此外，M+亦計劃推動「Culture for the Planet Summit」，探討博物館及藝術界如何在回收、展覽製作及日常營運中實踐可持續發展。