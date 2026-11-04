MPF｜AI泡沫論累10月人均蝕8677元！　美中期選料再增波動

AI泡沫論再起，市場憂慮AI巨額資本開支未必帶來相應回報，環球科技股表現波動，並拖累股票投資回報。強積金顧問公司GUM公布，強積金10月份整體下跌，人均蝕8677元，當中股票基金指數下跌4%，跑輸其他資產類別，相較混合資產基金指數下跌2.2%，固定收益基金指數上升0.4%。不過，強積金惟年初至今人均仍賺11610元。



年初至今人均仍賺11610元

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，美國中期選舉、聯儲局12月議息及科技企業業績仍會牽動市場，料短期波動持續。

劉嘉鴻表示，強積金連跌兩個月，10月跌幅為3月以來最大，惟年初至今人均仍賺11610元。近期環球科技股急挫，科技比重較高的亞洲市場首當其衝，大中華、亞洲及香港股票基金跌幅介乎5%至10%。反觀美債息從2007年以來高位回落，固定收益基金成為唯一錄得正回報的資產類別，股債再次發揮互補作用。

積金評級指出，強積金香港及中國股票基金類別，在短短一個月內回吐全部年初至今回報。﹙資料圖片﹚

香港及中國股票基金表現最差

另外，積金評級主席叢川普表示，強積金錄得18個月以來首次連續兩個月虧損，以金額計算，10月虧損2.56%，相當於投資虧損431億元，即每名成員平均虧損8671元。受虧損影響，年初至今回報降至3.48%，投資收益539億元，人均投資收益11490元。

計入供款及投資表現後，強積金總資產於10月底為1.644萬億元，較9月底減少401億元，相當於每名成員平均賬戶結餘約33.09萬元，為強積金歷來第六高的平均賬戶結餘。

宏利MPF康健護理基金表現最佳

積金評級指出，強積金香港及中國股票基金類別，在短短一個月內回吐全部年初至今回報，成為表現最差的基金類別。這種表現波動對強積金成員而言是重要一課，認為分散投資可降低不確定性，而積金局規定的預設投資策略基金，憑藉其廣泛的資產類別投資及自動減險機制，正是降低不確定性的理想選擇。

宏利旗下規模達540億元的MPF康健護理基金，是10月的突出表現者。該基金佔強積金表現最佳基金類別約90%，本月上漲9.49%，令年初至今回報略高於15%。