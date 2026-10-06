定期存款｜滙豐中銀推高息定存優惠　1年期驚見3.5厘　全港最高

中東戰局待穩定，通脹壓力下，市場對美國進一步加息預期持續，美國10年及30年期國債息再創24年新高，後者一度高見逾5.7厘。港元拆息持續高企，與定存息相關的1年期拆息企穩於4厘以上。港銀繼紛紛爭相上調或推出定存息優惠，連美國啟動加息後，一直按兵不動的大行也出手，當中中銀香港推出特選客戶12個月定存息3.5厘優惠，看齊華僑銀行。而東亞銀行也推出6個月4厘定存優惠，雙雙分別為全港最高的1年期及半年期港銀定存息。



中銀香港推出特選客戶12個月定存息3.5厘優惠，看齊華僑銀行。而東亞銀行也推出6個月4厘定存優惠，雙雙分別為全港最高的1年期及半年期港銀定存息。（資料圖片）

中銀香港推特選客戶12個月定存息3.5厘優惠

另外，龍頭大行滙豐也推出特選客3個月港元定存2.95厘優惠，起存額5萬元，適用於網上辦理。一般客戶方面則繼續按兵不動，3個月港元定存息率2.4厘，6個月2.2厘，適用於理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。

中銀香港上調特選客戶定存息率，當中3個月、6個月及12個月分別為3厘、3.3厘及3.5厘，起存額100萬元，需經分行辦理。一般客戶方面，該行3個月及6個月定存息率2.4厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

東亞銀行宣布，即日起至2026年12月31日，個人客戶凡於東亞銀行分行完成指定投資交易或成功投保指定友邦個人保險計劃，其後以新資金敘做6個月港元定期存款，年利率高達4厘，起存額最少10萬港元。