定期存款｜平安數字銀行1個月20厘　大象贈88厘「加息券」冠全港

市場預計美國聯儲局年尾再加息，港銀繼積極上調或者推出定存優惠，吸客吸資金，而戰場也由長存轉移至短存。當中平安數字銀行推出1個月港元定存20厘年利率優惠，為目前全港最高的1個月港元定存息。另一家數字銀行大象，為慶祝銅鑼灣實體店開幕，送出一周88厘定存年利率優惠，冠絕全港，兩者均屬新客迎新禮。



市場預計美國聯儲局年尾再加息，港銀繼積極上調或者推出定存優惠，當中平安數字銀行推出1個月港元定存20厘年利率優惠，為目前全港最高。（資料圖片）

存款上限8萬元 1個月穩袋1315元

平安數字銀行宣布，由即日起至2026年11月30日，全新客戶1輸入推薦碼成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款賬戶，敘造一個月港元定期存款，首8萬港元存款額即可享高達20厘年利率，一個月輕鬆極速穩袋1,315港元。

另外，現有客戶透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式內「開戶迎新大激賞」頁面分享專屬推薦碼，被推薦人憑該專屬推薦碼成功開戶並存入2萬港元，即可獲贈200港元現金獎賞。隨後敘造一個月港元定期存款，更可同步解鎖首8萬港元20厘年利率高息優惠。

大象銀行送出88厘一星期定存加息券

至於推薦人每成功推介一位親友，即可獲賞300港元現金獎。推廣期內成功帶領最多親友加入開戶陣營的「推薦王」，將額外獲發26,888港元現金獎賞。

另外，大象銀行宣布，為慶祝銅鑼灣實體店開幕，推出限定優惠及精彩活動，當中包括價值 50 萬港元的足金「金象獎」擺件，以及 88 厘一星期港元定期存款加息券。連同目前基本年利率0.01%，準確而言客戶最多有88.01厘定存。

該優惠設有本金上限2萬港元，計算下來7天可以穩袋約338港元利息。