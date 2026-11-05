金融界兩大盛事人氣爆燈 　場地所限記者「一席難求」｜採訪手記

本港金融圈本周極之「忙碌」，同期分別舉辦兩場重量際級盛事，由「金融科技周」打頭炮，緊接是一連3天的國際金融領袖峰會，場面熱鬧。重磅人物雲集香江，焦點討論浪接浪，中外傳媒自然不能掉以輕心，務求實時採訪，站在最前線。而據記者觀察，兩項盛事人氣持續爆燈，惟場地所限，記者也「一席難求」。



本港金融業規模愈做愈大，兩項盛事人氣有增無減，出現記者「一席難求」情況。 （顧慧宇攝）

金融科技周 早段登記時間「擠塞」

先說金融科技周。與去年一樣，今年金融科技周繼續選址灣仔會展五樓進行，場面較往年盛大，吸引逾800間參展機構及初創參與。

金融科技周首日主會場演講定於九點零五分開始，記者近九點已抵會展，當時已有相當多人群在會展聚集由地下前往五樓展館。由於人群過於密集，前行進度緩慢，記者花了近半小時方到五樓登記現場；亦有其他媒體記者反映，即使早至八點多抵達會展，現場已「人山人海」，需要「旋轉式」排長龍前進，至近九點半方能成功進入展館。

到達展館需時，進入主演講會場亦不容易。記者雖然已事先登記，惟到達主演講會場門口，獲前線工作人員告知場地已滿、禁止人流再進入，除非記者有大會組織代表帶領，否則需要和其他人士一樣，前往展館另一角落收看直播。

但其實，據記者目測，主演講會場內有劃分觀眾席及媒體區，前者的確已爆滿，後者仍有不少空位。記者即時出示已登記的記者證明，仍未能進場，結果需要自行聯絡公關，擾攘一陣方能進入主演講會場。

金融科技周人氣旺盛，主演講會場更成各人焦點所在。﹙資料圖片﹚

投資峰會場地所限 抽籤制分流

另一金融界盛事「國際金融領袖峰會」，今年已步入第五年， 人氣依然。當年首屆為新冠疫情後，對國際展示「Hong Kong is Back」的標誌性大型盛事，開了一個「好頭」，至今已成為國際金融界標誌盛事，口碑日隆，想出席的金融界大佬年年「爭崩頭」。

首兩屆在中環四季酒店，勝在地點方便，惟場地始終相對細，第二屆只能安排記者在媒體中心收看直播。主辦方體恤記者採訪心切，近年安排相對「人性化」，隨後兩年分別選址灣仔君悅及尖沙咀Rosewood，由於場地較開闊，足以容納所有記者進入現場進行採訪。

今年第五屆，重返四季酒店，人氣爆燈、空間不夠的問題再現。在「僧多粥少」的情況下，主辦方首以抽籤分流制讓記者分批次進出現場。記者周二早上七點多抵達會場，抽籤結果被安排第二輪、即十點多進入現場，首輪在媒體直播中心觀看直播，無緣全程「直擊」。

雖然「睇Live」無損報道台上內容，而媒體中心環境亦較現場舒服，有精美點心及飲品供應，更有枱面及插座讓記者能夠放置手提電腦，舒服地坐在進行工作，惟相信記者更希望能夠實地實景進行拍攝及筆錄，或能捕捉多點花絮。

中環寸金呎土，場地選擇不多，難面面俱圓，惟香港金融界盛事場面愈搞大，不論嘉賓及傳媒需求龐大，場地硬件如何升級，值得思考！