美股股災｜環球存能源、AI兩大風險　余偉文料：第四季是難的一季

金管局公布，外匯基金第三季投資收入186億元，當中未計及當季長期增長組合持有的私募股權及實物資產投資估值變動。去年同期，外匯基金投資收入600億元，意味今年按年跌近7成。



適逢隔晚美股爆發股災，在半導體股洗倉下，納指暴瀉逾5%。金管局總裁余偉文今日﹙6日﹚在立法會財經事務委員會會議上表示，當前環球市場面臨兩大風險，分別為能源價格波動及人工智能相關投資的不確定性。他同時指出，美國中期選舉結果對香港經濟影響微乎其微，本港金融市場與銀行體系整體運作維持暢順。



金管局總裁余偉文（資料圖片）

環球貨幣環境收緊 能源與AI成兩大不確定性

余偉文分析，環球貨幣狀況持續偏緊，市場預期美國聯儲局在12月或明年初仍有加息可能。近月美元轉強推高了企業的融資成本，加上部分主要經濟體面對財政赤字問題，進一步推升債息。在此背景下，中東局勢未明導致能源價格走勢反覆，直接牽動全球通脹與利率前景。

另一項市場焦點在於人工智能投資熱潮。余偉文指出，市場憂慮相關投資出現過熱跡象，而美國中期選舉後市場對AI發展受限的擔憂，亦引發隔夜美國相關股份顯著下挫，並因該產業的全球性而波及外圍市場。

他續指AI需求是否如預期一般快及高，存在問號，「供應好肯定，但需求有好大不穩定性！」因此，他預計四季料市況繼續波動，「難的一季，﹙雖然﹚仲有個半月，但充滿不確定性！」

余偉文補充，外匯基金是隻「大船」，主要看整體資產配置，長期收益角度去看，基金保持分散，不同資產互相補足。

內地經濟方面，他提到內地第三季經濟按年增長4.5%，表現略勝預期。雖然民間消費有所回升，但固定資產投資依然相對偏弱，目前中央正透過加快發行地方政府專項債及靈活運用貨幣政策工具加大支持力度。

余偉文指出，市場擔憂美國中期選舉後AI發展受限，引發隔夜美股AI股顯著下挫，並因該產業的全球性而波及外圍市場。（Reuters）

港元偏弱屬套息正常現象 第三季樓價輕微回吐

談及本港經濟，余偉文表示香港金融體系運作持續穩健。本港第三季經濟按年增長5.2%，首9個月新股集資額超過3,800億元，較去年全年激增1.4倍，配合出口及投資增長，以及首10個月訪港旅客錄得11.6%增幅，均帶動本地零售市道逐步回暖。

針對匯率走勢，他解釋目前港美息差超過100點子，引發市場套息交易，加上股票市場對港元資金的需求略為減退，令港元匯率回落至偏弱水平。余偉文強調，此屬正常的市場運作，聯繫匯率制度維持暢順，而港息長遠仍會跟隨美息走勢，短期波動則取決於本地資金供求。至於本地物業市場，住宅樓價在上半年累升7.9%後，第三季輕微回落0.8%，成交量亦見放緩，主要反映利率前景與中東地緣局勢等不明朗因素令買家轉趨審慎。

目前港美息差超過100點子，引發市場套息交易。﹙資料圖片﹚

美政局變化對港影響有限 外匯基金維持審慎防禦

對於美國中期選舉由民主黨重掌國會的影響，余偉文認為主要體現在金融市場情緒上。不過，他強調美國政局變化對本港貨幣市場、匯率及實體經濟的實質影響非常輕微。

金管局副總裁李達志補充，面對外圍市場波動，外匯基金將維持審慎與多元分散的投資策略，於債券、股票及另類投資等資產類別間作合適配置，以增強投資組合防禦力，同時保持充裕流動性以捍衛聯繫匯率制度穩定。