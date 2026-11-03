金管局Ensembleᵀˣ｜螞蟻國際夥銀行通過CeBM　完成跨行實時交易

螞蟻國際宣佈，參與香港金融管理局（下稱「金管局」）Ensembleᵀˣ 通證化存款交易，已成功與主要銀行夥伴實現實時跨行資金流動管理。



跨行真實交易 五分鐘內完成

螞蟻國際稱，分別與中銀香港﹙2388）、建行亞洲及滙豐銀行﹙0005﹚緊密合作，於9月至10月期間成功完成一系列港幣跨行真實交易，包括中銀香港與建行亞洲之間的跨行交易；建行亞洲之間的跨行交易；滙豐銀行之間的跨行交易。

上述交易透過金管局的央行貨幣（CeBM）通証化存款執行，交易由螞蟻國際自研以區塊鏈技術為基礎的实时结算平台WhaleRTP發起，支付指令至最終收款全程無縫，五分鐘內完成，實現即時到賬。

螞蟻國際又指，通過自動化處理交易執行、實現24小時全天候流動資金調用，強化香港境內的實時資金管理，從而降低企業預先調撥資金的需求，減少日常營運所需的資金。

螞蟻國際宣佈，參與香港金融管理局Ensembleᵀˣ 通證化存款交易。﹙資料圖片﹚

推出「智能體財資管理」

隨着Ensembleᵀˣ 邁入新階段，螞蟻國際指，公司從實時財資管理進一步推出「智能體財資管理」，這項進展與其新發佈的全棧AI原生產品解決方案形成協同效應，涵蓋AI外匯及資金管理等場景。

螞蟻國際高級副總裁、平台科技總經理黎粵表示：「Ensembleᵀˣ 奠定了智能體財資管理的技術基礎。螞蟻國際的FalconTST的實時管理能力結合WhaleRTP的經市場驗證的結算層，讓AI智能體現在持續、全自動流程中完成從決策到執行的閉環。在金管局清晰的指引下，我們期待與業界攜手，共同推動香港及全球企業財資管理的創新發展。」

螞蟻國際自2024年起參與Ensemble沙盒，並自2025年起成為Ensemble項目的架構工作小組成員，屬最早於Ensembleᵀˣ 下完成實時跨行交易的業界先行者之一，未來將持續推動通証化存款商業化場景應用。