草間彌生5米高雕塑落戶啟德　利福劉鑾鴻料雙子匯2期明年6成租出

【利福國際/啟德雙子匯/sogo/劉鑾鴻/劉今蟾/草間彌生】利福國際集團今日（6日）在啟德雙子匯舉行國際知名藝術家草間彌生的巨型雕塑《Dancing Pumpkin》正式落戶啟動禮，利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻「細劉」、執行董事劉今晨及劉今蟾、行政會議召集人葉劉淑儀、起動九龍東專員靳嘉燕、草間彌生工作室及基金會總監藤林貴子，以及Ota Fine Arts創辦人兼總監太田秀則等嘉賓親臨主禮。



劉鑾鴻：招攬租戶競爭激烈「人揀我、我揀人」

在推動文化藝術的同時，集團亦公布最新營運數據。利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻表示，目前雙子匯1期僅剩一層未租出，而2期的出租率為45%至50%；隨著戲院等其他商戶陸續開業，估計明年中整體出租率可升至60%。他坦言，假日人流表現較好，平日則屬一般，招攬租戶方面市場競爭激烈，情況猶如「人揀我、我揀人」。

劉今蟾：商戶營運必須配合盛事

針對政府大力推廣的「票尾經濟」，劉鑾鴻長女、利福國際執行董事劉今蟾指出，由於雙子匯鄰近啟德體育園，集團確實受惠於相關盛事。不過，她強調若要達致更佳效果，需與商戶研究明年如何配合盛事過後的票尾經濟策略。她解釋，在没有盛事舉行的日子，商戶營運較難吸引市民或旅客，因此必須配合盛事作出策略調整。至於明年本港整體零售市道，劉今晨認為仍需保持審慎。

《Dancing Pumpkin》全球限量僅五座

是次落戶香港的《Dancing Pumpkin》創作於2020年，高約5米、直徑達8米，全球限量僅五座，此前曾於美國、卡塔爾及澳洲展出，來港屬特別製作版本。雕塑由11條支柱托起，遍佈標誌性黃黑圓點，完美演繹其「自我消融」的創作哲學。

劉今晨表示，集團希望透過引入《Dancing Pumpkin》，為社區創造促進交流的公共空間。他強調，藝術不應僅限於美術館之內，集團旨在讓高品質當代藝術融入生活，讓市民大眾能近距離互動與感受。

展出逾20幅草間彌生版畫及畫作

該雕塑座落於啟德車站廣場的公共空間。為配合雕塑展出及帶動人流，雙子匯由即日起至2027年3月31日，將舉辦「Dancing Pumpkin：你好，香港！」主題展覽。

展覽分為三部分，包括介紹作品創作背景、展出逾20幅草間彌生版畫及畫作，以及開設期間限定店，發售近100款官方周邊商品。此外，雙子匯多間餐飲品牌將同步推出南瓜主題美食及甜品，並為The Twins Rewards會員舉辦「南瓜藝想創作坊」親子活動。