遊艇經濟｜30艘超級遊艇泊愉景灣　業界：每艘一周補給消費三百萬

【遊艇經濟/超級遊艇/愉景灣】政府積極推動「遊艇經濟」，以及粵港落實「粵艇南下」雙向通航，香港興業國際（0480）旗下的Lantau Yacht Club（香港大嶼山遊艇會，LYC）主辦的第四屆「海上奢華盛會（Festa Nautica 2026）」今日（11月6日）起一連三日在愉景灣Lantau Yacht Club（LYC）舉行，商經局局長丘應樺與嘉賓共同見證這項展覽盛事揭幕。



展會首設珠海展區，海上匯聚30艘全球及內地超級遊艇與雙體船，陸上展出勞斯萊斯旗艦車款、Jacob & Co.高級製錶及限量摩托車等，空中則展示小鵬匯天飛行汽車「陸地航母」及DJI無人機挑戰。有業界人士指，今年展會規模較去年擴大約三至四成，又指每艘超級遊艇每星期在港的補給、餐飲及入油等消費可達200萬至300萬元，經濟效益龐大。



展會規模升四成 開幕禮出席人數倍增

香港興業國際集團酒店業務營運執行副總裁麥偉森表示，今年展會規模較去年擴大約三至四成，珠海來港參展船隻由去年一至兩艘，增加至十多艘，開幕禮出席人數約5,000至6,000人，較去年倍增。

LYC轉型做超級遊艇碼頭

麥偉森稱，集團四年前已舉辦國際級遊艇展，使命是推動香港成為亞洲遊艇之都，媲美摩納哥遊艇展。他指，香港可泊超級遊艇的地方不多，LYC是唯一可停泊超級遊艇的碼頭，集團刻意由小型遊艇會轉型做超級遊艇，並非與西貢等細船泊位競爭，「如果只為賺錢，開放泊細船已可賺錢」。

指中產家庭亦可參與 兩、三個家庭合資20多萬元可出海

對於超級遊艇常被視為小眾高端消費，麥偉森認為並非全部屬富人玩意。他指，新冠疫情後不少中產家庭購買遊艇，兩三個家庭合資20多萬元已可出海，香港有很多島嶼及靚地方可去，買船後亦可出租；不少帆船由中產家庭購買，超級遊艇才需船長等配置。

他稱，普通家庭及中產專業人士也歡迎參與遊艇活動，香港具潛力發展更廣泛的遊艇消費及大灣區遊客體驗。

香港興業國際集團酒店業務營運執行副總裁麥偉森。（黃文琪攝）

業界：超級遊艇泊港 一周補給、入油等消費300萬

香港遊艇協進會會長何偉樂表示，泊位不足是業界吸引超級遊艇來港的瓶頸。他指，每艘超級遊艇每星期在港的補給、餐飲及入油等消費可達200萬至300萬元，經濟效益龐大。對於政府計劃新增至少600個泊位，他認為短期可「頂住先」，中小型泊位短期仍可應付，但大型泊位不足；長遠需按大、中、小型船隻需求規劃。

何偉樂又指，「粵艇南下」為香港帶來機遇。內地遊艇稅高，香港免稅，不少內地客戶考慮在港買船再北上使用，協會接獲至少數十宗查詢。

他補充指，珠海維修、保養及翻新產業出名，香港可作窗口，中山、深圳、南沙亦在發展；低空經濟可協助送外賣、救援及查看天氣海況。

香港遊艇協進會會長何偉樂。（黃文琪攝）