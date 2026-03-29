豪客月擲8.4萬租深灣9號三房　望遊艇會海景　業主穩袋3.1厘回報

豪宅需求持續增加，市場錄得大額租務成交。黃竹坑深灣9號一伙中層三房單位，最新獲豪宅租客以月租8.38萬元承接，呎價約66.1元，租金回報達3.1厘。而屋苑本月至今已錄得7宗租務成交。



美聯物業助理區域經理楊家俊表示，涉及單位為深灣9號3座中層A室，實用面積約1,268平方呎，屬三房間隔，並連一個車位出租。單位間隔實用，擁海景，加上屋苑環境及配套理想，故獲豪宅租客鍾情，以月租8.38萬元承租，呎租約66.1元。

業主當年斥逾三千萬買入 現享約3.1厘回報

資料顯示，業主於2012年以約3,235萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約3.1厘水平。

黃竹坑深灣9號。（資料圖片）

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