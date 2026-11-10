健力士紀錄｜富衛簽3.18億美元保單　破最高價值人壽保單世界紀錄

富衛集團（1828）旗下FWD Private(百慕達)宣布，刷新健力士世界紀錄的「最高價值人壽保單」紀錄。該創紀錄保單保額為3.18億美元﹙折合約24.8億港元﹚，由FWD Private簽發，為一名個人客戶度身訂制全面方案，助其實現財富保全及跨代傳承規劃。該保單超越早前宏利新加坡，在今年2月簽發的3億美元人壽保單健力士的世界記錄。



富衛集團（1828）旗下FWD Private(百慕達)宣布，刷新健力士世界紀錄的「最高價值人壽保單」紀錄，該創紀錄保單保額為3.18億美元。（資料圖片）

超越今年2月宏利新加坡3億美元記錄

富衛集團稱，FWD Private於2023年創立，為高資產淨值及超高資產淨值客戶提供全方位傳承規劃方案及服務。是次創紀錄成就進一步印證富衛的企業實力，結合創新方案及專業顧問服務，滿足客戶多元的保障及財富規劃需要。

FWD Private首席策略夥伴銷售總監冼艾齡表示，該創紀錄保單是富衛的重要里程碑，同時反映高資產淨值客戶對公司的信任。是次成就進一步鞏固富衛在高資產淨值市場的領先地位，並印證公司在財富及傳承規劃與保障策略方面的實力。在穩固的業務基礎上，FWD Private持續加快拓展亞洲業務，提供度身訂制的傳承規劃方案，讓客戶及其家人盡興生活熱誠。