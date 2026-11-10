Anthropic上市｜發行價區間介乎每股70至78美元　股份代號ANT

人工智慧實驗室Anthropic公布招股細節！根據外媒引述該公司週二更新的文件，Anthropic將在即將進行的IPO中發行8.25億股股票，發行價區間為每股70至78美元，股份代號為「ANT」。



2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

籌高達643億美元

以發行價區間上限計算，Anthropic公司將透過IPO籌集高達643.5億美元的資金。該公司最終的市值（完全稀釋後）可能高達1.405兆美元，高於其在5月融資輪中宣布的9,650億美元估值。

截至9月30日的九個月內，Anthropic公司實現營收332.4億美元，較去年同期成長約1,200%。該公司報告稱，同期淨虧損1,040億美元，但其中大部分虧損是由於可轉換債券和衍生負債的公允價值變動所致。提交的文件顯示，Anthropic公司預計在2025年同期虧損251億美元。

截至9月30日的九個月內，Anthropic公司實現營收332.4億美元。（Unsplash / @jakub_zerdzicki）

年化收入約810億美元

Anthropic公司週二提交的修訂版文件中稱，截至10月底，其年化收入約為810億美元，較上月增長100億美元。

「我們的目標是幫助人類在技術變革中安全前行，開拓探索的新領域，並開啟一個充滿奇蹟的時代，」Anthropic公司的聯合創始人在招股說明書中寫道。「所有持有我們股票的人，無論是機構投資者還是個人投資者，都將成為這項事業的一份子。我們希望您能與我們攜手共進，實現這一目標。」