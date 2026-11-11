美的集團短期家電市道受壓　長線看海外與企業業務｜彭偉新

提起美的集團（00300），不少人首先想到冷氣機、雪櫃及洗衣機。不過，今日的美的已不只是一家家電生產商。除了面向家庭的產品，集團亦經營樓宇設備、工業零件、機械人及自動化業務，客戶涵蓋商場、工廠以至數據中心。這種多元業務組合，讓集團在內地家電需求轉弱時，仍有其他收入來源作支撐。



行業逆風未散 美的較有抵禦能力

內地家電行業正面對幾項挑戰。早前的以舊換新補貼刺激消費，亦推高了銷售的比較基數。隨着刺激作用減退，要維持銷售增長便更具挑戰。加上消費者購物態度審慎，銅等原材料價格上升，生產商既要爭取訂單，又要維持利潤，經營壓力不輕。海外市場雖然帶來機會，但關稅、匯率變動及各地法規，都可能增加拓展成本。因此，行業前景並非全面向好，反而更考驗企業的產品競爭力、成本控制及海外經營能力。

工人在美的家用空調廣州工廠的生產車間巡視。（新華社）

美的的優勢在於產品種類廣、生產規模大，而且家電以外的業務佔有一定比重。市場普遍認為，集團近期表現較主要同業穩健。不過，這不代表集團沒有競爭壓力。內地家電市場價格競爭激烈，海外自家品牌亦要與當地品牌爭奪客源，在廣告推廣、銷售網絡及售後服務方面，都需要持續投入資源。

看業績 不能只看盈利升幅

觀察近期經營情況，可從2026年首三季業績入手。期內，集團收入約人民幣3,690億元，按年增加1%；純利約人民幣410億元，增長9%。單看第三季，收入約人民幣1,070億元，按年下跌約4%，純利卻增加約26%，至人民幣149億元。

收入下跌，盈利反而上升，表面上看似理想，但當中包含長鑫存儲投資估值上升及外匯對沖等收益，不能全部視為日常經營有所改善。市場對剔除特殊項目後的盈利跌幅有不同估算，主要與計算方式有關，但共同訊息是：核心業務仍然受壓。投資者不宜單憑整體盈利增長，便判斷家電市道已經復甦。

三項亮點 支撐中長線發展

首先是海外自家品牌。第三季相關銷售增長超過20%，佔海外家電收入逾一半。相比替其他品牌代工，經營自家品牌更有機會建立客戶忠誠度，亦較有條件掌握產品定價。不過，品牌發展初期投入較大，銷售增加未必即時帶來同等幅度的盈利增長。

相比替其他品牌代工，經營自家品牌更有機會建立客戶忠誠度。（新華社）

其次是企業業務。第三季樓宇設備收入錄得接近一成增長，機械人及自動化業務亦增長約10%，部分抵銷內地家電業務的弱勢。數據中心的散熱需求亦帶來新機會，但現階段仍宜視為潛在增長來源，不應過早假設相關業務會帶來龐大利潤。

第三是銷售渠道改革。集團減少向經銷商大量預先出貨，改為按實際需求安排生產及配送。短期而言，這會拖累入賬銷售及現金流；長遠則有助減少庫存、加快周轉。市場預期，相關比較基數帶來的壓力，要到2027年第二季才逐步減退，改革成效仍需要時間驗證。

股東回報同樣值得留意。2025年每股派息為人民幣4.3元，市場指集團計劃以此作為最低派息基準，減輕短期盈利波動對股東股息收入的影響。此外，集團2026年內已回購逾人民幣130億元股份。計及派息及回購，市場估計全年股東回報約7%，但這並不等同投資者可直接收取7%的現金股息。

技術走勢轉強 但短線不宜急追

美的自2024年上市以來，股價曾升至101港元，其後回落至63.20港元，再逐步反彈。近日股價重上100港元，並升穿主要移動平均線，反映走勢有所改善。不過，9天相對強弱指數（RSI）已升穿70，既顯示近期上升動力較強，亦意味短線進入偏熱區域。股價在前期高位附近轉趨反覆並不意外，不能單憑指標強勢，便認為升勢會一直持續。

市場預測，2026年及2027年每股盈利分別增長約9.9%及6.8%。按約100港元的股價計算，兩年的預測市盈率分別約11.1倍及10.4倍。估值未算進取，但仍要留意盈利預測能否實現。市場上11名分析師給予的目標價介乎89至140港元，中位數為114.7港元。以約100港元作參考，上升空間約一成半。不過，目標價只是估算，並非回報保證，投資者仍須留意下跌風險。

投資策略：候回調 分段部署

美的較適合願意等待銷售渠道改革見效，並看好海外及企業業務的中線投資者。短線股價已反彈不少，與其追入，不如考慮待回落至96港元附近，再分段部署，上望約115港元。風險管理方面，可參考現時約92港元的50天線，但該水平會隨股價變動而調整。若股價明顯跌穿支持位，或海外業務增長放緩、派息安排有變，以及核心盈利表現轉差，便應重新評估持倉。

美的較適合願意等待銷售渠道改革見效，並看好海外及企業業務的中線投資者。（Getty Images）

美的的吸引力，在於業務較多元，亦有派息及回購提供支持。不過，真正決定股價能否再上一層樓的，仍是核心業務盈利能否重拾增長動力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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