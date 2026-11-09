和黃醫藥：新藥成果支持增長　股價反彈後仍看商業化進度｜彭偉新

生物科技股及醫藥股在起步初期，一般都需要經過一段漫長的開發期及臨床期，期間要花費大量資金，最後要成功推出能商業化的藥物，才能轉虧為盈，投資者之所以仍然願意投資這類股份，主要邏輯是一旦成功，回報率是非常吸引。但與此同時，失敗率亦是非常高，因此，高回報率所伴隨的，亦是非常高的風險。而和黃醫藥（0013）已走過單靠研發故事吸引投資者的階段，現時更重要的，是如何把新藥成果轉化為持續收入。集團主要研發及銷售癌症與免疫疾病藥物，已有呋喹替尼、賽沃替尼及索凡替尼等產品上市，並透過國際藥企合作，把自主研發的藥物推向海外。當中，呋喹替尼已打開海外市場，賽沃替尼則有望成為下一個增長支柱。



行業需求明確 競爭亦不容忽視

癌症治療正朝着更精準的方向發展。以肺癌為例，即使病人患上同一類疾病，癌細胞的特徵也可能不同，適合的藥物自然有別。新一代治療的重點，是先找出癌細胞的弱點，再選擇相應藥物。另一方面，病人服藥一段時間後，癌細胞可能出現抗藥性，令原有療法失效，這亦為新藥帶來持續需求。

新一代治療的重點，是先找出癌細胞的弱點，再選擇相應藥物。（Unsplash@National Cancer Institute）

和黃醫藥的機會，正落在這個缺口。部分肺癌患者使用奧希替尼後，會因一種稱為MET的生長訊號過度活躍而出現抗藥性。賽沃替尼可壓制這條訊號，與奧希替尼配合，嘗試重新控制病情。相比只依靠單一藥物，這種針對病因的組合治療更具吸引力。

集團另一項優勢，是合作夥伴阿斯利康在肺癌治療的市場基礎及全球銷售網絡。若新療法獲批，集團毋須完全由零開始建立海外渠道。不過，競爭對手亦正發展不同的藥物組合，包括抗體藥配合化療。治療效果、安全性、價格及檢測普及程度，都會影響醫生選擇，因此，投入大量資源去建立海外渠道的風險可以透過這種合作方法有效降低。

去年盈利大增 須看清一次性因素

回看2025年，集團收入約5.49億美元，按年下跌13%；股東應佔純利則由約3,770萬美元升至4.57億美元，而盈利大增主要受出售上海和黃藥業部分股權帶來約4.16億美元稅後收益推動。同期，腫瘤及免疫業務收入約2.86億美元，按年下跌21%，反映收入表現仍有波動。較正面的是，集團年底持有約14億美元現金，為後續研發和業務拓展提供較充裕資源。

賽沃替尼成為焦點

近期最值得留意的亮點，是賽沃替尼兩項大型研究取得正面結果。針對使用奧希替尼後病情惡化、並出現指定MET異常的患者，SAFFRON研究顯示，雙藥組合把病情未再惡化的中位時間，由化療組的5.4個月延長至7.6個月；中位存活時間亦由12.9個月增至17.8個月。這意味着療法不只是延緩病情，亦有延長生命的證據。

近期最值得留意的亮點，是賽沃替尼兩項大型研究取得正面結果。（和黃醫藥官網）

這項結果的重要性，在於海外上市前景。根據所提供的研究報告，美國上市申請已提交，歐洲及日本亦正推進相關程序，市場預期有機會於2027年取得海外批准。不過，申請不等於獲批，最終仍須視乎監管審批。另一項SANOVO研究，則把機會推前至首次接受治療的患者。在符合研究條件的人群中，雙藥組合令病情未再惡化的中位時間達24.9個月，單用奧希替尼則為13.8個月；中位存活時間亦較長。若能擴大至初期用藥，賽沃替尼的市場空間便不再局限於出現抗藥性後的病人。

市場引述專家指出，約58%的初治、帶有指定EGFR基因變化的肺癌患者，可能符合SANOVO採用的MET標準。這個比例較部分市場估算高，但不代表全部病人最終都會使用新療法，仍要考慮檢測、批准範圍、費用及醫生接受程度。雙藥均可口服，則有望減少往返醫院接受輸注的負擔。除了賽沃替尼，集團亦正發展新一代藥物平台，利用抗體把治療成分送往癌細胞。這有助增加未來產品選擇。

估值反映期待 仍要等待收入兌現

市場現時共有15位分析師進行估值覆蓋，而目標價介乎21港元至52港元，反映市場對新藥銷售及增長速度仍有不同看法。而中位數則仍然達到32.88港元，代表現價仍然有接近40%的上升空間。整體而言，和黃醫藥的投資焦點已由「新藥能否成功」，逐步轉向「成功後能帶來多少收入」。研究結果令人鼓舞，現金亦提供一定緩衝。

資金流動力逐步改善 股價能否突破再看資金流向持續

和黃醫藥上周五以23.16港元收市，全日上升0.24港元或1.05%。集團過去5年的平均Beta值為0.5，系統性風險低於大市。52周最高位曾見25.58港元，而最低位則曾見15.57港元，以現價23.16港元計，和黃醫藥的股價較50天線高出6.82%，另外，現價亦較200天線高出11.45%，並未有出現明顯超買的走勢。現時，集團的機構投資者持股比率為19.85%，自今年6月16日至今年11月6日期間，股價錄得39.94%的升幅，該期間大戶資金流為6.75億港元，而散戶則為0.66億港元。大戶對散戶資金流比率為10.3：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.63%，其後，最低曾經跌至-3.03%，至於11月6日當日則已返回7.34%，反映出大戶資金動力已由弱逐步轉強，對推動股價回升有利好的指標作用。

和黃醫藥（00013）於今年6月16日至11月6日期間的資金流狀況

和黃醫藥股價由去年7月底升上30.70港元後再度見頂，而且在股價持續回調下，形成了一浪低於一浪的走勢更在今年6月期間跌至最低位見15.57港元後，在9天RSI出現底背馳下，股價開始回升，並持續升破20天線阻力後，形成了一浪高於一浪的上升走勢，股價反彈後已累計收復了整個前跌浪總跌幅的50%，在股價持續反彈下，有望向收復前跌浪總跌幅的61.8%目標進發。投資者可以在23.00港元水平買入，上望目標價為25.00港元，只要股價未有失守20.50港元，暫時未有止蝕需要。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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