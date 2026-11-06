恒瑞醫藥新藥漸成主力：業務轉型與估值修復可期｜彭偉新

提到恒瑞醫藥（01276），不少投資者首先想到抗癌藥。不過，集團的業務已不止於此。由糖尿病、體重管理，到皮膚及免疫系統疾病，恒瑞正逐步擴闊產品組合，希望減少對單一治療範疇的依賴。對投資者而言，值得留意的不是新藥名單有多長，而是這些研發成果能否變成持續的銷售和盈利。集團的主要收入來自藥品銷售，產品包括自行研發的新藥，以及專利保護期已過、其他藥企也可生產的仿製藥。此外，集團會將部分新藥的海外開發及銷售權授予合作伙伴，收取首期款項，以及按研發進度取得後續付款。



這兩類收入的性質不同。藥品銷售較能反映日常業務表現，授權收入則受合作協議及入帳時間影響，季度之間可以有較大變化。因此，分析恒瑞不能只看盈利升幅，也要看藥品本身是否賣得更好。

恒瑞醫藥正逐步擴闊產品組合，希望減少對單一治療範疇的依賴。（Unsplash@Cheung Yin）

行業有需求 也有價格壓力

在人口老化，加上癌症、糖尿病等疾病的長期治療需要，為醫藥行業提供需求支持。療效更好、副作用較少，或使用更方便的新藥，仍有發展空間。不過，有需求並不代表藥企可以輕易加價。內地醫保及藥品集中採購，有助更多病人負擔治療費用，但亦會壓低藥價。新藥納入醫保後，銷量有機會增加，集團卻要證明，新增銷量足以抵銷價格下調的影響。

恒瑞的優勢，在於多年累積的研發能力、較廣的產品組合，以及既有的醫院銷售網絡。新產品推出時，可借助原有渠道開拓市場，毋須完全由零開始。不過，集團同時面對跨國藥企及內地創新藥企競爭。尤其是抗癌藥和減重藥，競爭對手眾多，產品必須在療效、安全性或便利程度上有實際分別，才能站穩陣腳。

療效更好、副作用較少，或使用更方便的新藥，仍有發展空間。（Unsplash@Etactics Inc）

去年基礎與最新業績

所提供的報告未列出2025年全年業績，因此不能完整評價集團去年的全年表現。按報告內的按年增幅推算，2025年前三季收入約為231.9億元人民幣，股東應佔盈利約57.5億元人民幣，可作為觀察最新業績的比較基礎。

到了2026年前三季，集團收入達244.09億元人民幣，按年增加5.26%；股東應佔盈利為69.23億元人民幣，增加20.38%。盈利增長明顯快於收入，但當中亦有藥物授權收入的支持，不能全部視作日常藥品銷售帶來的改善。

第三季的回暖較為突出。季度收入為89.53億元人民幣，按年增加20.55%；股東應佔盈利為24.58億元人民幣，增加88.92%。新藥銷售達50.62億元人民幣，按年及按季均增加約18%，反映第二季後的銷售步伐有所加快。

三個亮點值得跟進

第一是新藥逐漸成為業務主力。2026年前三季，新藥銷售達138.71億元人民幣，佔藥品銷售約65%。這意味着恒瑞的收入結構，正由傳統產品轉向自主研發成果。不過，仿製藥銷售仍然下跌，對整體增長構成拖累。另外，非抗癌藥業務快速擴大。前三季相關新藥收入達40.06億元人民幣，按年增加約75%，明顯快於抗癌新藥約3%的增幅。糖尿病、膽固醇管理及免疫系統疾病等產品，正提供新的增長來源。抗癌藥第三季銷售亦按季回升約22%，顯示原有主力業務有所改善。

恒瑞醫藥的收入結構，正由傳統產品轉向自主研發成果。（恒瑞醫藥官網）

至於新產品及海外合作有望接力。恒瑞多款抗癌新藥已公布具參考價值的臨床研究結果，部分上市申請亦已獲受理。糖尿病及體重管理產品方面，集團同時布局口服及注射藥物，有助應對不同病人的需要。而海外合作則讓恒瑞借助大型藥企的資源推進研發。前三季藥物授權收入為27.81億元人民幣，按年增加約31%。這不但帶來收入，也反映海外伙伴對部分研發成果的認可。

估值吸引且技術已確認見底

市場預期恒瑞醫藥2026年全年每股盈利為1.33元人民幣，按年上升13%，至於2027年的全年每股盈利則為1.47元人民幣，按年升10%，以現價計算，集團的整體預測市盈分別為36.6倍及33.3倍，集團現時的毛利率為88.4%，較同業例如石藥集團(71.9%)甚至同業平均數59.9%為高，現時共有11位分析師對恒瑞醫藥有進行調研覆蓋，而目標價的範圍由55港元至121港元，而中位數則為77.50港元，以現價約52.6港元計算，仍然有超過45%的潛在升幅。

恒瑞醫藥股價於今年2月至5月多次受制於70港元後，股價失守20天線及50天線支持後，反覆回落並形成一浪低於一浪走勢，最低曾於9月時跌至43.02港元，雖然股價見底，但9天RSI已先行在8月見底，形成了RSI底背馳走勢。股價本周成功升破50港元之外，9天RSI更升破70水平，股價技術上已出現見底走勢，若果以股價由70港元水平形成的跌浪計算，按黃金比率61.8%的反彈幅度作為目標的話，股價可以上望60港元。投資者可以在52.50港元買入，上望60.00港元，至於股價能企穩在50港元以上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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