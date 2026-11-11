APEC｜習特會迎今年三度會晤　貝森特料聚焦AI模型　未提黃仁勳

【APEC / 習特會 / 貝森特 / AI】亞太經濟合作組織(APEC)峰會將於下周三（18日）至周四（19日）在深圳舉行，美國總統特朗普與中國國家主席習近平舉行今年第三次會晤。繼上次習特會達成300億美元對等關稅後，美國財長貝森特(Scott Bessent)表示，預計雙方將就人工智能(AI)模型展開進一步對話。



貝森特：聚焦「超級智能」 未談黃仁勳婚外情

貝森特在為周二晚間紐約一場活動準備的講話稿中指出，他下周將隨特朗普前往深圳；特朗普和習近平今年還將在邁阿密舉行第四次會晤，屆時美國將主辦二十國集團(G20)峰會；兩國領導人從未在一年之內如此頻繁地面對面交流，更重要的是正幫助雙方建立相互理解。

2026年5月習特會，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

貝森特在講話中沒有談及英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳的婚外情。他指出，特朗普和習近平已經圍繞「超級智能」建立了「新的對話」，旨在防範雙方共同面臨的風險，並避免兩個體系之間發生誤解；還希望就先進模型發布前的評估和測試交流最佳實踐，並確保人類的判斷始終牢牢掌控這項技術。

他稱，美國尋求的是對中國去風險、而不是脫鈎，並希望看到兩國經濟關係實現一次宏大而美好的再平衡；數十年來，美國經濟對外國供應的依賴程度過高，與此同時，中國經濟對外部需求的依賴日益加深。美國必須更多地生產自己消費的產品，而中國必須更多地消費自己生產的產品。