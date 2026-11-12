Anthropic上市｜已獲數倍超額認購　周五直播活動　摩通戴蒙出席

AI概念炒作熱潮，近日有「退潮」情況，費城半導體指數在11月初遭遇沉重賣壓，曾創下2020年3月以來最大單日跌幅之一。不過，氣氛無損Anthropic 招股「銷情」。



彭博引述知情人士透露，Anthropic PBC的首次公開募股已獲得數倍於供出售股票數量的認購意向，市場對這宗可能成為史上規模最大IPO的交易需求正在升溫。



知情人士稱，需求主要來自所謂錨定規模認購意向。

根據申報文件，這家Claude聊天機器人開發商及其聯合創始人計畫通過IPO和私募配售最多募資904億美元。兩項交易合計規模將超過SpaceX的IPO，使其成為史上最大規模的上市交易。

一位知情人士此前表示，Anthropic正通過一系列面向潛在投資者的活動來提振IPO需求，其中包括周五舉行的一場直播活動，屆時該公司執行長Dario Amodei將與摩根大通執行長傑米·戴蒙共同出席。

Anthropic招股已獲數倍超額認購，周五直播活動，摩通戴蒙將出席。（Reuters）

IPO連私募配售 集資近千億美元

彭博稍早前報道指出，這家Claude聊天機器人開發商及其聯合創始人尋求通過IPO和私募配售籌集至多904億美元。根據周二提交給美國證券交易委員會的文件，基礎發行部分擬籌資至多644億美元，股票推介價格區間為每股70至78美元。Anthropic將發行8.014億股，其投資者則將出售2,360萬股。

文件顯示，此次發行還包括一項總計將籌資260億美元的私募配售，配售對象包括AMD、博通、Alphabet旗下谷歌、美光科技、微軟、英偉達和台積電。

按文件所列的發行在外股份計算，如果發行價定在區間上限，Anthropic的市值將約為1萬億美元。若將員工股票期權、限制性股票以及為公司慈善捐贈配捐計畫預留的股票計算在內，Anthropic的完全攤薄估值將約為1.4萬億美元。

Anthropic計畫中的IPO若計入私募配售，發行規模將超過SpaceX規模750億美元的基礎發行，成為有史以來規模最大的上市交易。不過，Anthropic潛在的1.4萬億美元估值仍低於馬斯克旗下公司上市時的水平。SpaceX在確定發行價時的市值為1.77萬億美元。