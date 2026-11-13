黃仁勳辭職｜分析料中國AI成最大輸家　難獲晶片、合法渠道也收緊

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】黃仁勳辭任英偉達行政總裁及董事職務，市場關注對股價的衝擊及相關接班安排，彭博發布專欄文章，以《黃仁勳垮台，中國是最大輸家》為題，認為對中國AI產業的影響，可能才剛開始，預計美國對中國的先進晶片出口管制將進一步收緊，包括對中國企業取得英偉達硬體的合法管道，也應該會收緊。



彭博發布專欄文章，以《黃仁勳垮台，中國是最大輸家》為題，認為對中國AI產業的影響，可能才剛開始。（Figure AI公司）

黃樂關聯公司據報投資DeepSeek 並承諾供應英偉達芯片

《彭博》專欄作家Catherine Thorbecke預計，美國政界勢必追問，黃仁勳與英偉達對其產品在中國的使用情況究竟掌握多少資訊，相關爭議也將為主張收緊管制的對中鷹派提供更多理由，中國AI產業可能承受更深遠的衝擊。

另外，The Information引述知情人士稱，黃仁勳涉嫌出軌對象黃樂（Alice Huang）有關聯的企業網絡，最近投資中國的DeepSeek，這些投資旨在與DeepSeek建立更緊密聯繫，以便黃樂關聯公司能穩定供應英偉達先進的Blackwell芯片，揭示黃樂及其公司在中國AI產業中扮演隱密而重要的角色。

報道並稱，以黃仁勳與黃樂的關係，估計已協助中國企業取得至少75億美元的輝達晶片。黃樂曾任職的Megaspeed是英偉達在東南亞最大的買家，相關交易早已受到關注。英偉達也被指曾介入美方對Megaspeed的調查，但兩家公司目前均否認有不當行為。