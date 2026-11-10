人民幣定存｜北上換錢息價雙收！數字銀行短息28.6厘　全港最高

【人民幣／定存／定期存款／北上／外幣定期存款】人民幣近期強勢突破，雖然目前港元定存年利率較人民幣高息，若以現時一年期港元定存全港最高的富邦銀行約3.55厘，比較數字銀行富融銀行最高1.6厘的人民幣定存估算，兩者息差約1.95個百分點。不過，不得不提的是，多家大行預期人民幣將延續中長線升勢，未來12個月升值達3%至5%，較美元更看高一線，意味其總回報率或有望跑贏港元定存。



自去年初以來，人民幣兌美元累計升值約10%，截至今日（10日）美元兌人民幣在岸及離岸價穩企6.67關口。高盛指出，人民幣被市場大幅低估25%，預期人民幣每年將有序升值3%至5%，加上港人北上消費熱及跨境資金調撥頻繁，各銀行紛紛推出人民幣定存優惠。即睇下文了解人民幣定存優惠！



自2025年初以來，人民幣兌美元累計升值約10%。（Getty）

人民幣定存｜平安數字銀行推限時換匯定存 7天定存息飆至28.6厘！

平安數字銀行推出的外幣兌換定存限時優惠，由即日起至2026年12月31日，於「定期存款」頁面，揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，7天期人民幣定存年利率推至28.6厘，14天期亦加息至14.5厘，適合手頭有即時換匯需求並希望在極短時間內鎖定高息回報的資金。

人民幣定存｜眾安1個月爆7厘 建行亞洲「分段」見7.88厘

若希望鎖定一個月期，眾安銀行則以7厘年利率冠絕全港，7天的人民幣兌換定存年利率亦達20厘。但要留意該行同樣要求以兌換資金開立，適合追求一個月短跑收息的存戶。

三個月存期方面，建行亞洲推出最高7.88厘年利率吸客。推廣期內，全新「貴賓理財」客戶需要親臨分行，以等值100萬至300萬港元新資金開立3個月人民幣定存，即可享此優惠。 但該優惠採用階梯式分段計息，只有首15%金額享有7.88厘限定特惠定存年利率，而其餘85%之新資金金額則可享全新「貴賓理財」客戶定期存款優惠利率。