Anthropic上市｜彭博︰中港大戶被拒認購新股　情況如SpaceX上市

Anthropic上市集資逾千億美元，全球關注，但據彭博引述知情人士透露，中港機構投資者被排除在了認購Anthropic PBC首發新股的範圍之外︳情況如SpaceX早前上市相同。



知情人士說，雖然一些潛在投資者仍在尋求投資途徑，但一些銀行要麼拒絕接受下單，要麼認為不太可能獲得配售。其中一些人士表示，這種限制部分源於美國對防務產品實施管制的《國際武器貿易條例》。

Anthropic的一位代表拒絕置評。

SpaceX上市，也不接受內地和香港買家認購。（Reuters）

報道指出，這種情況與埃隆·馬斯克旗下SpaceX當初862億美元的IPO如出一轍。當時據知情人士說，承銷商被要求不接受內地和香港買家認購，不過當地投資者在其上市後仍可以買它的股票。Anthropic不允許在上述兩個地區銷售其產品，該公司最近還禁止員工前往兩地。

Anthropic和SpaceX面向散戶的發售範圍都十分明確，僅涵蓋亞太地區少數幾個國家，例如澳大利亞和日本。不過，其它司法管轄區的機構投資者通常可以通過銀行直接參與認購。

《國際武器貿易條例》的限制禁止中國地區的投資者參與Anthropic上市。（Getty）

以《國際武器貿易條例》為由

知情人士透露，負責Anthropic配售的紐約承銷團隊口頭表示，《國際武器貿易條例》的限制禁止中國地區的投資者參與。知情人士表示，銀行並未限制客戶下單，也沒有禁止銷售團隊代客認購。

儘管如此，一些投資者仍在想方設法參與其中。一家中國科技企業創始人的家族辦公室正通過註冊在英屬維京群島的信託認購Anthropic新股。目前無法得知該投資者的認購結果。

另一位知情人士表示，一些投資者還在考慮利用特殊目的載體（SPV）和互換安排參與此次交易。部分香港的投資者仍有可能通過離岸控股架構提交認購申請。但知情人士說，他們最終能否獲得配售將由發行方決定，而且這一問題不太可能在正式的書面指引中明示。