新世界供股｜昔日藍籌股成供股「常客」　22年4次供股、吸水550億

【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】總負債逾千億元的本港主要地產商新世界發展（0017）宣布向股東集資！該公司周日﹙15日﹚傍晚發通告，宣布以「1供11」的方式進行供股，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較該股停牌前市價4.87元，折讓高達82%，籌集金額最多249億元。今次供股比例誇張，但翻查資料，這間昔日藍籌股可算是供股「常客」！



過去4次供股 合共吸水550億

集團今次供股比例誇張，猶如「細價股」作風，而翻查資料，這隻昔日藍籌股是供股「常客」。自004起短短十年間，公司便三度供股集資，分別採「五供二」﹙2004年、籌53.3億元﹚、「二供一」﹙2011年、籌113.3億元﹚、「三供一」﹙2014年、籌133.16億元﹚，合共籌近300億元，這3次供股的目的有為削債，也有為發展，未算「緊急」。反觀今次，情況相對嚴峻，事關面對樓市特別是商業地產市道走下坡，惟長達十多年的零息時代告終、利息水平正常化，令負債逾千億的新世界難以「轉身」，利潤遭債息侵蝕。

計及今次供股集資250億，新世界過去22年已4次供股，累計吸水約550億元，而期間公司市值由高峰期過千億元，大縮至上周五﹙13日﹚停牌前的122億元。該股於2024年再失藍籌光環。

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚早前拆局︰

新世界供股｜千億負債、折讓八成籌250億 分析︰短痛換融資空間

斬纜11 SKIES商場 新世界「暗戰」機管局 賭注700億｜財經解密

1元期權誘機管局！ 純官大國手鎮場為新世界刮骨去毒｜財經開箱

1970年，鄭裕彤與好友一同創立新世界發展。（資料圖片）

90年代初債務同樣急升 「彤叔」挽狂瀾

作為本港五大地產商，新世界走過的路十分「不平凡」。翻查資料，1970年，「彤叔」鄭裕彤和恒生銀行（0011）創辦人何善衡、新鴻基地產（0016）創辦人之一郭得勝等人，聯手創立「新世界發展」，並由鄭裕彤出任董事總經理。1972 年，時任美國總統尼克遜（Nixon）訪華破冰，港股進入空前牛市，新世界藉此同年11月上市集資約1.93億元，自此並務「百足多爪」，不論是住宅銷售、商廈租賃，抑或是建築工程、酒店旅行均為其囊中業務，新世界在地產界的江山，就此開創。

鄭裕彤早在1989年，就曾試圖功成身退，將新世界集團交由長子鄭家純（「純官」）打理，接任新世界發展董事總經理。「純官」上任後，大力開疆拓土，「掌帥印」第二個月，便著手多項巨額收購，陸續開展包括進軍內地地產基建、併購美國華美達酒店、與羅家瑞聯手私有化瑞安集團等項目，以致公司負債比率由長年維持的20%，一下子躍升至50%。惟當時美國及香港情勢「不似預期」，在高負債下，「彤叔」最終重出江湖，幫手拆彈。1991年鄭裕彤宣佈再出山，並迅速開展拋售資產套現、在公開市場集資，包括將亞視股權售予林百欣，方得以大幅減少負債，扭轉新世界頹勢。

歷史不會重演，但會驚人地相似。事隔30多年，新世界再遇債務問題，又走上艱辛的削債之路。