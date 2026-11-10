新世界長沙灣83永康街全層1.3億沽 呎價7000元 晶門半導體買入
撰文：蔡偉南
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新世界發展（0017）旗下長沙灣甲級商廈「83永康街」，今日（10日）錄得大宗成交，項目28樓全層以逾1.3億元成功售出，建築面積約1.9萬平方呎，呎價7,000元。新買家為晶門半導體（2878），購入物業作自用用途。
上述個案涉及「83永康街」28樓全層，建築面積約1.9萬平方呎，買家方為晶門半導體全資附屬的晶門科技有限公司。晶門半導體指出，集團現時租用物業辦公，擬將辦公室遷往上述「83永康街」商廈。
收購有利長期發展、避免長期租金開支
晶門半導體董事會認為，收購事項將有利於集團的長期發展，因其將降低本集團對租賃物業的依賴，從而避免相關長期租金開支及潛在租金波動。此外，收購事項將為集團提供合適的物業，以支持其營運需求及未來業務增長。
據悉，「83永康街」至今已成功吸引來自人工智能及創新科技、貿易及物流、專業及金融服務等企業購入作自用及投資用途。
「83永康街」街提供23層寫字樓，總建築面積約44萬平方呎，為區內罕有可供出售的全新甲級寫字樓。項目設有逾8,600平方呎零售空間及約2萬平方呎園林花園，並榮獲多項建築設計及綠色建築認證。
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