內地首10月「三頭馬車」全遜預期　固投挫8.1%創6年最大跌幅

國家統計局公布10月「三頭馬車」經濟數據，工業、零售及固定資產投資表現全面遜於市場預期。其中，10月社會消費品零售總額為4.65萬億元(人民幣，下同)，按年增長0.4%，遜於市場預期增長的0.8%；首10個月消費按年增長1%，略低於首9個月水平。



國統局表示，10月規模以上工業增加值按年增長4.8%，同樣遜於預期的5.3%，增速較9月回落0.7個百分點；首10個月工業增加值按年增速則維持於5.3%。

中國首10月，「三頭馬車」數據全遜預期。最惹人關心的消費按年僅增0.4%，遜於市場預期增長的0.8%。(Reuters)

今年首十月固投跌8.1% 房地產投資大跌21.6%

固定資產投資方面，首10個月全國固定資產投資按年下跌8.1%，差過市場預期的跌7%，跌幅較首9個月擴大0.9個百分點，創下6年來最大跌幅；扣除房地產開發後，首10個月固投按年跌5.1%，跌幅同樣擴大0.9個百分點。

分領域看，首10個月房地產開發投資按年大跌21.6%，基礎設施投資跌5.1%，製造業投資跌2.9%，惟知識產權產品投資逆市按年增長9.2%。

內房市場不斷走低，首10月房地產固定資產投資大跌21.6%。(Reuters)

按月比較，10月消費微升0.02%，工業升0.21%，兩者升幅均較9月收窄，固投則由升轉跌2.93%。

國統局表示，10月份國民經濟總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢，但同時坦言當前國際環境不穩定、不確定因素較多，國內「供強需弱」問題仍較突出，部分企業生產經營困難，未來仍需加力鞏固經濟穩中向好的基礎。