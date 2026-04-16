內地公布3月三頭馬車數據　社會消費零售增1.7%　不及預期

內地公布包括社會消費品零售等被稱為「三頭馬車」的經濟數據。中國3月社會消費品零售總額按年增長1.7%，預期增幅為2.3%。



國家統計局數據顯示，按經營單位所在地分，3月份，城鎮消費品零售額36,125億元（人民幣‧下同），按年增長1.5%；鄉村消費品零售額5491億元，增長2.7%。1至3月份，城鎮消費品零售額110,574億元，按年增長2.3%；鄉村消費品零售額17,121億元，增長3.1%。按消費類型分，3月份，商品零售額37,257億元，按年增長1.5%；餐飲收入4,359億元，增長2.9%。1至3月份，商品零售額113,072億元，按年增長2.2%；餐飲收入14,623億元，增長4.2%。

首季固投增幅1.7%

當局亦表示，在今年1至3月份，全國固定資產投資（不含農戶）102,708億元，按年增長1.7%。1至3月份，全國房地產開發投資17,720億元，按年下降11.2%，降幅比1至2月份擴大0.1個百分點；其中住宅投資13,531億元，下降11.0%，降幅擴大0.3個百分點。

在今年首3個月，房地產開發企業到位資金20,524億元，按年下降17.3%。其中，國內貸款3,419億元，下降23.7%；自籌資金7,762億元，下降5.3%；定金及預收款5,858億元，下降20.1%；個人按揭貸款2,204億元，下降34.6%。

3月規模以上工業增加值按年增幅優預期

國家統計局又指出，當月規模以上工業增加值按年增長5.7%，預期5.5%。

當局指出，3月份規模以上工業火電、水電、太陽能發電增速加快，核電、風電由增轉降。其中，規上工業火電按年增長4.2%，增速比1至2月份加快0.9個百分點；規上工業水電增長10.8%，增速加快4.0個百分點；規模以上工業核電下降11.8%，1至2月份爲增長0.8%；規模以上工業風電下降17.3%，1至2月份爲增長5.3%；規模以上工業太陽能發電增長10.0%，增速比1至2月份加快0.1個百分點。