【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達 / Alice Huang / Kimberly Powell / Colette Kress】英偉達（NVDA.US）創始人兼前行政總裁黃仁勳在捲入婚外情醜聞及間諜疑雲後，已於上周四（12日）正式宣佈辭職。



不過，在英偉達於美股周三盤後公布第三季業績之際，《華爾街日報》報道，黃仁勳打破沉默，發表卸任後的首次公開聲明，暗示願意重返英偉達擔任CEO，他稱深受外界給予他的支持所觸動。

「自我離職後，我見到許多英偉達的員工、投資者、生意夥伴、顧客要求我重掌英偉達。如果董事局認為我的回歸，是符合股東、員工、公司、美國最佳利益的話，我榮幸回應訴求，回來執掌英偉達。」

2026年11月14日，英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）被指與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，右）發生婚外情。黃樂被指曾在微信朋友圈分享與黃仁勳的合照。（網絡圖片）

馬斯克、特朗普力撐黃仁勳 董事會專注調查

黃仁勳於11月12日離任後，財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式繼任人遴選工作。

面對黃仁勳的離任，一個題為「Stand with Jensen」的獨立聯署網站隨即上線，支持他回巢。此外，SpaceX及Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）和美國總統特朗普亦多次表態支持黃仁勳。

「Stand with Jensen」網站有逾13萬人聯署支持黃仁勳回歸英偉達。（Stand with Jensen網站截圖）

不過，面對呼籲黃仁勳回歸的聲浪，英偉達董事會似乎不為所動。據CNBC早前報道，董事會目前專注於對黃仁勳的調查，並未討論讓他回歸公司。英偉達已聘請曼哈頓知名律師事務所Wachtell Lipton負責牽頭調查黃仁勳的行為，以及其行為是否危害了國家安全，又或洩露了公司機密。