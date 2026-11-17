黃仁勳辭職｜網上逾18萬人聯署　籲恢復黃仁勳CEO職務

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁後，一個題為「Stand with Jensen」的獨立聯署網站隨即上線，至16日已有至少18萬人聯署，當中包括多位矽谷知名人士，以及近8,900名自稱英偉達現職員工。



2026年11月16日，名為「Stand with Jensen」的獨立聯署網站已有逾18萬人聯署。﹙「Stand with Jensen」網站截圖﹚

綜合路透社、英國天空新聞（Sky News）報道，以及根據網站公開資料，聯署者除包括SpaceX及Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Replit行政總裁馬薩德（Amjad Masad），以及遊戲開發商Epic Games行政總裁斯維尼（Tim Sweeney）外，截至16日還有英偉達逾94,000名股東、近8,900名自稱為現職員工，以及逾7.5萬名支持者，均聯署期盼黃仁勳回歸。

該網站的中文版公開信寫道：「我們是NVIDIA的現任與前任員工、合作夥伴、股東及支持者。我們懷著對Jensen Huang的感激之情，向董事會提出明確要求：請在進行獨立調查以釐清事實的同時，讓Jensen回歸；除非且直到貴方能提出令人信服的證據，證明將其免職符合NVIDIA的最大利益。」

持有輝達股份的Altimeter Capital創辦人格斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management管理合夥人兼投資總監貝克（Gavin Baker），亦於13日向英偉達董事會發公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳回歸的可能性」。