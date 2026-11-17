黃仁勳上周辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁後，網上雖有超過18萬人聯署支持其復職，且報道指他考慮尋求重返英偉達。但美國媒體CNBC於11月16日引述知情人士稱，英偉達董事會目前未考慮讓黃仁勳復職，也未就此展開討論。



2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

CNBC報道，董事會目前專注於對黃仁勳的調查，並未討論讓他回歸公司。英偉達已聘請曼哈頓知名律師事務所Wachtell Lipton負責牽頭調查黃仁勳的行為，以及其行為是否危害了國家安全，又或洩露了公司機密。

英國《金融時報》15日報道，黃仁勳已與盟友討論重返輝達的可能性。不過，此前向英偉達董事會發公開信、要求讓黃仁勳復職的Altimeter Capital行政總裁格斯特納（Brad Gerstner），於16日周一接受CNBC訪問時表示，黃仁勳並未與他討論復出問題。 對於《金融時報》的報道，黃的發言人拒絕就猜測發表評論。