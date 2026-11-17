黃仁勳辭職前已出手！ 索羅斯上季減持英偉達近兩成 今年來最大
撰文：顧慧宇
出版：更新：
英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳捲入多宗婚外桃色風波，情婦包括被懷疑是中國間諜的黃樂，黃仁勳已於上周宣布辭任，一連串消息令英偉達股價急挫。不過，外電消息稱，包括金融大鱷索羅斯(George Soros)的家族辦公室在內的至少12家家族辦公室，早於上季減持英偉達。
索羅斯等至少12家家族辦公室上季減持
根據彭博依據季度監管申報資料彙整的數據顯示，索羅斯的同名資金管理公司，在截至9月底的季度，將英偉達持股削減近五分之一，是今年以來披露的最大幅度減持，此前該公司曾加碼輝達。
此外，對沖基金富豪普拉特(Michael Platt)旗下私人投資公司BlueCrest資本管理，以及為阿聯酋總統穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan)管理資產的一家投資公司，也在同期減持輝達。
也有機構增持英偉達
不過，也有機構在第三季增加輝達持股。加碼者包括為免稅購物業大亨Alan Parker、巴西金融世家Moreira Salles家族，以及密蘇里州Van Tuyl家族管理財富的投資機構。
今年截至9月底，英偉達股價上漲22%，約為同期標普500指數漲幅的兩倍。減持英文偉達的家族辦公室至少12家，但全都保留部分持股，截至第三季末合計持有的英偉達股票價值超過10億美元。
黃仁勳在多宗婚外情曝光後，於11月12日遭解除行政總裁職務。自《紐約時報》10月底首次報道黃仁勳可能成為中國間諜行動的目標以來，輝達股價已下跌逾25%。