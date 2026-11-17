英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳捲入多宗婚外桃色風波，情婦包括被懷疑是中國間諜的黃樂，黃仁勳已於上周宣布辭任，一連串消息令英偉達股價急挫。不過，外電消息稱，包括金融大鱷索羅斯(George Soros)的家族辦公室在內的至少12家家族辦公室，早於上季減持英偉達。



英偉達股價因黃仁勳捲入多宗婚外桃色新聞及辭職而急挫，包括金融大鱷索羅斯的家族辦公室在內的至少12家家族辦公室，則早已於上季減持英偉達。（資料圖片）

索羅斯等至少12家家族辦公室上季減持

根據彭博依據季度監管申報資料彙整的數據顯示，索羅斯的同名資金管理公司，在截至9月底的季度，將英偉達持股削減近五分之一，是今年以來披露的最大幅度減持，此前該公司曾加碼輝達。

此外，對沖基金富豪普拉特(Michael Platt)旗下私人投資公司BlueCrest資本管理，以及為阿聯酋總統穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan)管理資產的一家投資公司，也在同期減持輝達。

索羅斯：Financier and philanthropist George Soros attends the official opening of the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) at the German Foreign Ministry on June 8, 2017 in Berlin, Germany.（Getty）

也有機構增持英偉達

不過，也有機構在第三季增加輝達持股。加碼者包括為免稅購物業大亨Alan Parker、巴西金融世家Moreira Salles家族，以及密蘇里州Van Tuyl家族管理財富的投資機構。

今年截至9月底，英偉達股價上漲22%，約為同期標普500指數漲幅的兩倍。減持英文偉達的家族辦公室至少12家，但全都保留部分持股，截至第三季末合計持有的英偉達股票價值超過10億美元。

黃仁勳在多宗婚外情曝光後，於11月12日遭解除行政總裁職務。自《紐約時報》10月底首次報道黃仁勳可能成為中國間諜行動的目標以來，輝達股價已下跌逾25%。