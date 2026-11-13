定期存款｜銀行加長定存息　大象千元起存兩年3.5厘　全港最高

美國聯儲局官員接連放鷹，年尾或一次過加息50點子，港元拆息全線高企，港銀繼續積極加定存息搶存款搶客，除短存息戰外，長期定存息王也全面更新，華僑銀行1年期定存息加至3.6厘，數字銀行大象更推出18個月、2年及3年超長存期，年利率分別為3.45厘、3.5厘及3.45厘，全部為目前同存期中、全港最高的港元定存息，起存額僅為1000元。



數字銀行大象更推出18個月、2年及3年超長存期，年利率分別為3.45厘、3.5厘及3.45厘，均為全港最高。（資料圖片）

大象18個月及3年年利率為3.45厘 也為全港最高

大象銀行宣布，新增港元18個月、2年及3年期定期存款，刷新WeLab Bank18個月的3.15厘，南洋商業銀行2年及3年期的3.4厘，全港最高紀錄。另外，華僑銀行將1年期定存息上調至3.6厘，起存額為10萬元，只限於理財客戶新資金。

早前美聯儲官員Christopher Waller表示，12月加息事在必行，有可能一次過加息半厘。芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee同時表示，當局必須應對高通脹問題。利率期貨顯示，美國在12個加息的機會率已達100%，加息四分一厘的機會率達90.5%，加息半厘的機會率有9.5%。

華僑銀行將1年期定存息上調至3.6厘，全港最高。（資料圖片）

華僑銀行1年期加至3.6厘 全港最高

港元拆息今日普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升3日，升3.85點子至2.67714厘。短線拆息方面，隔夜拆息跌3.37點子至2.50024厘，是11月10日後最低。1星期拆息跌4.21點子至2.48679厘，2星期拆息升0.86點子至2.56708厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息升1.08點子至3.21107厘，6個月期拆息升2.85點子至3.3879厘，12個月期拆息升3.75點子至3.90452厘。