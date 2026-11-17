名創優品（9896）公布截至今年9月底止第三季度業績，期內收入66.25億元（人民幣．下同），按年增長14.3%，首三季收入181億，內地收入同比增長29.6%。惟盈利表現受壓。經調整股東應佔利潤7.32億元，按年下跌4.03%；股東應佔利潤2.91億元，按年下滑34.4%，每股美國存託股基本盈利0.96元。



名創優品公布截至今年9月底止第三季度業績，期內收入66.25億元人民幣，按年增長14.3%。（資料圖片）

毛利率攀至45.3%

集團第三季度毛利率達45.3%，較去年同期上升0.6個百分點，主要受惠於定價策略優化，以及自有品牌及設計師IP產品銷售貢獻增加，帶動整體產品組合改善。分市場看，名創優品品牌第三季度收入按年增長17.2%至61.22億元，其中中國內地收入同比增長29.6%，同店銷售錄得高個位數增長，連續六個季度保持正增長；惟海外市場收入僅增長1.7%，成為表現短板。TOP TOY品牌收入為5.03億元，較去年同期5.75億元有所回落。

首三季收入181億

累計今年首9個月，名創優品收入達181.24億元，按年增長19.32%。經調整淨利潤（剔除匯兌損益）為19.53億元，按年減少2.9%；期內利潤12.47億元，下跌7.6%，每股美國存託股基本盈利4.12元。

名創優品品牌第三季度收入按年增長17.2%至61.22億元，其中中國內地收入同比增長29.6%。（資料圖片）

全球門店破8,600家

截至9月底，集團全球門店總數達8,665家，按年淨增527家，年初至今淨增180家。其中，主力品牌MINISO共有8,303家門店，按年增加472家；旗下潮玩品牌TOP TOY則有362家門店，按年增加55家。海外市場方面，集團於第三季度以輕資產模式進入黎巴嫩及奧地利，全球累計覆蓋115個國家及地區。

回購逾10億近乎翻倍

集團指今年初至11月10日累計回購金額超過10億元，幾乎為2025年全年回購金額的兩倍，回購股份約佔已發行在外股份的4.5%。創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，儘管消費宏觀環境充滿挑戰，樂見中國內地業務保持強勁勢頭，對實現國內業務全年目標充滿信心，集團將以質量為先推進全球化，穩步複製中國行之有效的策略並因地制宜調整。