IP 策略驅動增長：名創優品(9896)的全球擴張與投資價值｜彭偉新

名創優品（MINISO）是一家全球價值零售商，主要透過實體門店及線上渠道，銷售涵蓋家居用品、文具、美妝產品及潮流玩具（潮玩）等生活類產品。集團以年輕消費者為主要目標客群，並高度重視知識產權（IP）設計與品牌合作，以提升產品吸引力及品牌辨識度。在產品結構方面，自有品牌產品的佔比持續上升，其中潮玩及自有 IP 相關產品的銷售增長尤為顯著，已成為集團重要的收入來源之一。集團與多個國際知名 IP（如迪士尼及哈利波特）合作，至今推出超過一萬款 IP 主題產品，成功帶動產品差異化及毛利率表現。



名創優品的商業模式以「低價高值」為核心，透過供應鏈整合、規模化採購及全球化布局以控制成本，並藉此維持穩定的盈利能力。集團同時採用自營店及加盟店並行的經營模式，收入主要來自產品零售以及向加盟商進行批發銷售，整體毛利率維持在約四成的健康水平。此外，旗下潮玩品牌 TOP TOY 表現突出，年增長率達 1.1 倍，已逐步成為集團另一重要增長引擎。

集團的主要增長動力來自全球門店網絡的持續擴張。2025 年全年，名創優品全球門店淨增加 718 家，門店總數達 8,138 家，當中海外市場滲透率持續提升，海外收入佔比已上升至 42.1%。從發展周期來看，短期內，集團可受惠於同店銷售增長及海外市場拓展；中期而言，大型門店及多層門店的增加，有助提升品牌形象及客單價；長期則將受惠於自有 IP 的品牌效應，以及消費者持續升級所帶來的結構性需求增長。整體而言，名創優品未來的市場競爭力及營收增長潛力仍然值得看好。

名創優品所處的零售行業正面臨快速轉變，消費者需求日益多元化，加上傳統零售商及電子商務平台的競爭加劇，市場壓力不容忽視。然而，隨著經濟逐步復甦及消費信心改善，行業亦重新浮現增長機遇。名創優品透過高性價比產品定位、強化 IP 策略及持續的全球化擴張，在競爭激烈的市場環境中成功建立差異化優勢，並展現出良好的策略調整能力與增長韌性。

名創優品(09896)於去年9月11日至今年2月5日期間的資金流狀況。（圖1）

名創優品於上個交易日以 38.46 港元收市，全日上升2.24 港元，升幅為 6.18%。過去五年的平均Beta 值為 0.16，顯示其系統性風險明顯低於大市。股份的 52 週高位為 51.95 港元，低位則為27.05 港元。以現價計算，股價較 50 天線高出 1.42%，但仍較 200 天線低 2.51%，反映整體估值尚未出現過度偏高的情況。自去年 9 月 11 日至今年 2 月 5 日期間，股價累計下跌 20.64%，同期錄得約12.37 億港元的資金流入，其中大戶資金佔 12.82 億港元，而散戶則錄得約0.45 億港元的資金流出。期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升至 24.65%，其後回落並一度跌至-8.42%，而在近期股價反彈下，已回升至 1.86%。整體而言，大戶資金動力正逐步改善，為股價提供支持。

從技術層面分析，名創優品股價近日出現大陽燭形態，並伴隨成交額顯著上升，成功突破 20 天線及 50 天線阻力，顯示走勢初步見底。回顧去年 8 月高位 51.95 港元後，9 天 RSI 未能企穩 20 水平，導致股價持續回落，並在跌穿 50 天線後進入調整階段，最低曾於今年 2 月 2 日下探至 35.10 港元。值得注意的是，儘管股價走勢呈現「一底低於一底」，但 9 天 RSI 早於去年 11 月 25 日率先見底，形成與股價背馳的技術訊號。若以整個跌浪的 61.8% 黃金反彈比率作參考，股價有機會逐步回升至約 45.20 港元水平，較現價潛在上升空間約 18%。投資者可考慮於 38.20 港元附近部署，初步目標為45.00 港元，止蝕位可設於 35.00 港元，只要未失守該水平，暫毋須急於離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

