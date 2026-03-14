名創優品料去年利潤減半　收入則升26%

名創優品(9896)預料，截至去年底止全年利潤約13.2億至13.3億元(人民幣．下同)，該公司2024年度同期盈利26.35億元，即按年減少49.53%至49.91%。

名創優品指出，去年利潤減少，主要由於根據永輝超市披露的最新公開資料，永輝預計2025財政年度將錄得淨虧損約21億元；因此，該公司預計錄得其於永輝的投資應佔虧損約7.4億元。由於永輝仍在編製及落實其2025財政年度業績，上述數字僅為初步估計，可能與永輝及名創優品各自將公布的最終數字有所出入。

另外，於2025年向TOP TOY管理層及僱員發行股份獎勵所產生的以權益結算的股份支付開支約2.3億至2.4億元，以及於2025年的戰略融資中，TOP TOY發行的優先股所產生的贖回負債賬面值變動虧損約1.5億至1.6億元。

此外，也因公司於2025年1月發行的股票掛鈎證券有關的利息開支約1.92億元，其中包括約1.73億元的非現金部分。

名創優品又指，預期截至2025年12月31日止財政年度（「2025財政年度」）將錄得收入約214.4億至214.45億，同比增長約26%。公司預計2025財政年度將錄得經營利潤約33億元至33.億元及經調整經營利潤約36.65億元至36.75億元。