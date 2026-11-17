英偉達（Nvidia)加強監察晶片出口！該公司宣布，董事會已成立國家安全與出口管制監督委員會。該委員會為常設機構，負責對公司國家安全政策、出口管制合規以及全球貿易風險管理進行董事會層級的監督。英偉達現有的國家安全團隊和全球貿易合規團隊將直接向該委員會以及臨時執行長 Colette Kress 匯報日常營運。



至少每季召開一次會議

該委員會將由董事Suzanne Nora Johnson)擔任主席，董事 Stephen C. Neal 和John O. Dabiri也將擔任委員。委員會將至少每季召開一次會議，會議內容包括管理階層會議和執行會議。該委員會將監督公司持續加強其內部國家安全團隊和全球貿易合規團隊的工作，並與法律、國家安全和全球貿易合規領域的獨立第三方專家密切合作。

英偉達董事會已成立國家安全與出口管制監督委員會。委員會將至少每季召開一次會議，會議內容包括管理階層會議和執行會議。（Reuters）

與政府和行業夥伴開展建設性合作 維護國家安全

Nvidia董事局主席 Harvey Jones稱：「NVIDIA 意識到，先進的矽技術以及人工智慧和超級智慧的出現給國家安全帶來了前所未有的挑戰。作為全球領先的先進計算公司，NVIDIA 既有責任也有機遇引領行業應對這些挑戰。我們致力於與政府和行業夥伴開展建設性合作，共同建立和推進一個強有力的框架，利用一切可用資源來維護國家安全」