英偉達前首席執行官黃仁勳因醜聞遭罷免後，公司股價大幅下挫，讓做空者獲得數百億美元的賬面收益！



這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

英偉達股價自高位挫35%

S3 Partners數據顯示，英偉達股價較10月6日創下的歷史高點下跌35%，做空這家晶片製造商的交易員估計獲得了240億美元﹙約1872億港元﹚的賬面利潤。

英偉達周一再跌4.1%，此前一周的跌幅創下美國總統唐納德·特朗普2025年4月宣佈關稅措施以來最大。

另一邊廂，在股價大跌之際，部分投資者已開始逢低買入。市場數據與研究公司Vanda的數據顯示，上周英偉達遭到拋售期間，散戶投資者買入了創紀錄的20億美元英偉達股票。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

分析師對公司前景充滿疑問

據彭博報道，「英偉達能否繼續保持強勁表現，對整個市場來說非常重要，但這場風波仍將給該股帶來重壓，」芝加哥投資顧問公司Convexitas首席投資官Zed Francis表示。「在此事進一步明朗之前，該股很難再創新高。」

「該股似乎已經超賣，也有反彈的衝動，但我猜，除非公司請來一位非凡的執行長，否則每一次反彈都會招來賣盤，」Great Hill Capital董事長Tom Hayes向彭博表示。該公司管理資產超過10億美元，不持有英偉達股票。「問題實在太多，不是臨時執行長說上幾句話，就能在24小時內痊癒的。」

英偉達第三財季將於周二美股收市後出爐，外界預計仍會交出一份亮眼成績單，營收和淨利潤均保持穩健成長。換作往年，這足以給自由落體般下跌的股價托底。但今年，市場追問的是沒有黃仁勳的未來。

「這份財報回答不了那些全局性問題，」科技研究公司Moor Insights & Strategy執行長兼首席分析師Patrick Moorhead向彭博表示。英偉達及其他晶片製造商都是該公司的客戶。「過去有時能夠預示未來，但這次並非如此。」

彭博又稱，投資者真正想聽到的，不是上一季度賺了多少錢，而是管理層準備把英偉達帶向哪裡。公司的成功與黃仁勳本人深度綁定，如今市場最關心的是誰來接棒、戰略是否延續。只是風波發生得太突然，英偉達目前恐怕還給不出答案。