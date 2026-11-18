【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell / Colette Kress】英偉達Q3季績亮麗，並給出本季的營收展望超過了華爾街的預期。與此同時，董事會堅決拒絕黃仁勳回歸，並宣布對華停售授權產品。



英偉達董事會堅拒黃仁勳回歸。（Reuters）

臨時CEO︰一切都照常

彭博報道，在業績公佈後電話會上，該公司否認了黃仁勳回歸的揣測。董事會主席說，當初董事會「一致接受了他的辭呈，也不打算讓Jensen重新擔任CEO」。

美股時間周二早些時候，黃仁勳表示如果董事會接受他願重返輝達擔任執行長。「自我離職以來，我聽到了大量來自輝達員工、投資者、商業夥伴和客戶的呼聲，希望我重返執行長的崗位，」 他說。不過迄今董事會尚未考慮這一提議。

英偉達臨時執行長、財務長Colette Kress在業績公佈後的電話會上又明言「一切都照常」，「我們已經跟客戶溝通了。我們跟供應商和合作夥伴溝通過了。他們都100%的支持我們。」

英偉達宣布不再向中國出口獲得授權的Hopper數據中心產品。（Reuters）

不再向中國出口獲授權的Hopper數據中心產品

此外，彭博又指，英偉達宣布不再向中國出口獲得授權的Hopper數據中心產品。儘管該公司此前根據美國出口法規獲准提供這些組件，但國會議員提出強烈反對。

英偉達預計，下一財年的營收將成長75%，高於此前展望的70%。第四財季營收將在1300億美元上下浮動3%。分析師給出的平均預估為1253億美元。董事會還向股票回購計畫追加了1500億美元。

至於Q3表現，該公司最大的收入來源數據中心業務在截至10月25日的第三季銷售額翻了一番多達到1076億美元。市場平均預估為1019億美元。僅一個季度，該部門的營收就超過了競爭對手英特爾和AMD一年的總和。

英偉達在盤後交易中一度上漲5%。英偉達是迄今最大的晶片和其它支撐人工智能軟件和服務的硬體供應商，其收入因此成為了主導全球股市的人工智能行情風向球。