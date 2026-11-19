阿里巴巴﹙9988﹚今日周四﹙19日﹚收市後公布季績，該股績前表現失色，開市一路瀉逼近80港元，跌5.75%現報80.35港元，交易額超62億港元。計及此跌勢，已連跌10個交易日，累瀉約25%。



受累科網藍籌股，恒生指數今日開盤不久即穿23,000點關口，瀉至22,973點左右；恒生科技指數跌1.5%至3680點。



中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

阿里巴巴已九連跌 美收緊晶片中企承壓

彭博報道指出，該企面臨愈來愈大的壓力，需要證明即使取得數據中心晶片面臨新限制，仍能實現其AI業務藍圖。

這家網路公司將於周四稍晚公布業績，在此之前，其香港上市股票錄得連續九個交易日下跌。阿里巴巴目前市值為2,160億美元，較一年多前的水準縮水逾半；當時投資者押注該公司將引領中國AI產業。

彭博指出，美國周一公布的規則草案，將堵住中國超大規模雲服務商借道海外、使用先進晶片的一個關鍵途徑。這讓分析師對中國AI企業的雲業務成長潛力，以及訓練和運行下一代模型的能力轉趨謹慎。

英偉達前CEO黃仁勳早前陷入婚外情醜聞，其對象黃樂（Alice Huang）一度被懷疑是中方間諜，為中國走私英偉達高端晶片。（資料圖片）

彭博︰算力限制對阿里是一次重大挫折

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley向彭博表示，對阿里巴巴而言，他們高度依賴取得算力，因此這將是一次重大挫折。這很可能意味他們需要更長時間才能建立起足以與美國最先進技術競爭的生態系統。

美國新規旨在阻止中國企業透過海外數據中心租用尖端晶片算力 。阿里巴巴及其同業已被禁止直接購買最先進的處理器，英偉達本周也表示，已不再向中國出貨較低階的Hopper數據中心晶片。

彭博報道又稱，阿里巴巴力拚在2032年前將數據中心容量擴大至20吉瓦，這項雄心能否實現，部分取決於在東南亞等地區的擴張。旗下平頭哥(T-Head)自行研發的晶片或許能提供一定緩衝，但效能仍落後於輝達的頂級產品。

除了這些新的挑戰外，預計阿里巴巴業績還將顯示，中國消費疲軟和激烈競爭持續拖累其電商業務。市場關注焦點將是，快速成長的雲端業務能否抵銷這方面的壓力；在截至6月的季度，雲業務佔總營收18%。