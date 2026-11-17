本週多家科網巨頭相繼公布業績。百度﹙9998﹚昨日先行公佈第三季業績，季內營收308.07億元人幣，連續第六季下滑；按非公認會計準則淨利潤23.95億元，按年下跌36.47%。受此影響，百度今日開市股價跌逾6.1%，成交額近3億港元。



恒生科技指數今日開市下跌，目前瀉1.7%至3738點左右。此外，受黃仁勳辭職、英偉達晶片風波影響，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）股價亦接連下跌。

阿里今日開市瀉超5%至85.6港元，創2025年1月以來最低水平。騰訊亦跌超3%至378港元。據悉，騰訊和阿里巴巴亦將於本週三、週四相繼公布業績。

百度創始人李彥宏。（網絡圖片）

美商務部出台政策 意阻止中國公司獲英偉達算力

據CNBC報導，美國商務部週一採取政策行動，發布臨時最終規則意在阻止中國公司從第三方資料中心租賃英偉達算力，從而加強出口到中國的敏感晶片技術的管制。

據悉，這是美國對黃仁勳醜聞的首個政策回應。此前多家媒體報導，黃仁勳與一名據稱是中國間諜的黃樂（Alice Huang）有染，她為英偉達最大的亞洲客戶之一Megaspeed 工作。黃仁勳深陷風波後，在本月12日辭職。