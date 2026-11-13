黃仁勳出軌下台　港AI概念股腳軟　阿里巴巴6連跌、失90元大關

黃仁勳出軌及辭職的消息在美股弔起震盪。另一邊廂，港股市場亦受波及，擔心美國加強高端晶片管制下，本港AI相關概念股普遍受壓。其中，阿里巴巴﹙9988﹚跌勢尤為明顯，午後跌幅加大至逾4%，失守90元大關。計及今日﹙12日﹚，該股已連跌六日，自上周近110元的高位，累瀉18%！另外，AI基建概念股也偏軟，如中際旭創﹙3308﹚插水近一成、建滔積層板﹙1888﹚插水一成、聯想﹙0992﹚瀉逾8%。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（Reuters）

路透：盧特尼克被指阻對中企出口管制 白宮商討撤換

消息面方面，美媒早前報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）被指遲遲未有對英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）客戶、與公司前行政總裁黃仁勳出軌對象黃樂有關的公司Megaspeed，實施出口管制而遭質疑。黃樂是中國籍商人，據報被美國情報機構懷疑是中國間諜。路透社引述兩名知情人士指，美國白宮高級官員正討論應否將盧特尼克撤換。

另外，新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）11月12日報道，Megaspeed在周四（12日）發表聲明，指公司「極為重視」在美國出口管制法律的合規義務，並稱已配合美國方面的調查。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

對華出口管制預計將進一步收緊

彭博早前報道指出，近期接連曝出的公司事件與監管動態加劇了市場對AI算力供應的擔憂，拖累中國科技股下挫。據科技媒體The Information報導，美國政府即將敲定新規，限制中國AI企業通過雲端等方式遠程獲取先進晶片。

「美國對華出口管制預計將進一步收緊。相關追加措施包括旨在打擊所謂晶片走私的立法，以及可能針對中國人工智能大模型實施的禁令」，彭博行業分析師Robert Lea在周四的報告中表示。

彭博引述光大證券國際證券策略師Kenny Ng亦表示，對英偉達事件，市場還有點憂慮，如果上升為國家安全層面，料對晶片供應鏈會有影響。

另外，大華繼顯分析師Kay Hian表示︰「隨著﹙晶片出口﹚審查力度加大，這種更嚴格的執法將持續多久，將對中國雲端服務供應商構成真正的挑戰。」她又稱︰「他們從年初就開始囤積晶片，所以他們有一些緩衝，但研發進度不可避免地會被推遲。」

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（中天新聞 / 路透社）

美媒：黃樂促成價值75億美元英偉達晶片出口至中國

美媒11月10日引述消息報道，被傳是英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），促成英偉達向中國客戶出貨至少75億美元晶片。

路透社稱，美國科技新聞網站The Information引述兩名認識黃樂的人士報道上述消息並稱，黃樂與其丈夫及姐妹在中國和新加坡建立多間公司以獲取英偉達晶片。

報道亦稱，由於美國出口限制，英偉達晶片訂單停滯不前，黃樂利用與英偉達及其分銷商的關係確保晶片供應，幫助將約24萬顆H100、H200和某些A100晶片運往中國。

報道還說，上海世紀利通租用運算能力與營運資料中心，使用包括某些被禁止銷往中國的晶片。部份晶片最終被阿里巴巴、騰訊以及一些規模較小的中國人工智能實驗室使用。