【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達 / 】創始人黃仁勳辭職英偉達(Nvidia)後，新CEO終出爐！據悉，早前公司董事會委任財務總監克雷斯（Colette Kress）為臨時CEO後，亦開始接洽新CEO人選，市場仍在猜測誰會成為英偉達新任CEO，但其中一位大熱人選、Arm首席執行官雷內·哈斯（Rene Haas）重申不會「過檔」。



據外媒報道，Arm首席執行官雷內·哈斯重申將長期領導公司，並與公司達成新協議，任職期限延長至2033年。另外，哈斯還將從12月1日起擔任軟銀集團副董事長。雷內·哈斯表示，「我對Arm的未來從未如此充滿信心」。受消息提振，Arm美股盤前急升近一成。



2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

董事會物色新CEO Arm行政總裁哈斯傳成頭號熱門

早前據《金融時報》、《彭博》等外媒報道，黃仁勳離開後，英偉達董事會聘請獵頭公司Heidrick & Struggles物色繼任者。據悉，新任CEO方向可分為內部擢升、從家族成員或外界延攬，「外援」包括黃仁勳表外甥女、兼競爭對手的AMD行政總裁蘇姿丰，以及晶片公司Arm行政總裁哈斯（Rene Haas）及蘋果前行政總裁庫克（Tim Cook）。

其中，哈斯（Rene Haas）傳為最有力競爭候選。他曾在英偉達工作約七年，2022年起擔任日本軟銀旗下英國晶片設計公司Arm執行長，仍與黃仁勳及英偉達部分董事會成員仍保持密切關係。

哈斯（Rene Haas）早前被認為最有可能接任英偉達。他曾在英偉達工作約七年，後任日本軟銀旗下英國晶片設計公司Arm執行長。（資料圖片）

黃仁勳季績前表態願回歸 惟遭董事會否決

在英偉達於美股上周三盤後公布第三季業績之際，黃仁勳曾打破沉默，發表卸任後的首次公開聲明，表示願意重返英偉達擔任CEO，他稱深受外界給予他的支持所觸動。

不過，在隨後的業績電話會上，該公司否認了黃仁勳回歸的揣測。董事會主席說，當初董事會「一致接受了他的辭呈，也不打算讓Jensen重新擔任CEO」。

2026年5月4日，美國加州比佛利山莊，英偉達創辦人、總裁兼執行長黃仁勳在米爾肯研究院2026全球大會上發表演說。（Reuters）

值得一提，貝森特：黃仁勳已是外部人士

美國財政部長貝森特22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》專訪時，主持人提醒，特朗普稍早明確表示希望黃仁勳重返英偉達。貝森特回應：「黃仁勳現在已經是外部人士了。」他重申，自己先前確實要求英偉達董事會從外部尋找人選，而黃仁勳目前已經不在公司內部。

貝森特表示，政府必須查明英偉達內部究竟是哪個層級的人員知情，包括基層、中階管理層，還是最高層主管，並相信英偉達的調查委員會已迅速展開調查，將提出完整且有力的答案。

面對主持人進一步詢問，是否認為黃仁勳回任是個好主意時，貝森特並未正面表態，只說：「我認為我們必須找出責任究竟落在哪裡。」他強調，政府須要追查公司內部究竟有哪些人應該為不符合法規的行為負責。