英偉達創始人黃仁勳捲入多宗婚外桃色風波，情婦包括被懷疑是中國間諜的黃樂，黃仁勳已宣布辭任行政總裁。在內部員工與部分股東等聲援下，黃仁勳表示願意回歸，但英偉達董事會已兩度公開明確拒絕其回歸。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，黃仁勳離開英偉達短期對公司股東而言未必是好消息，但反而成為美國在人工智能（AI）競賽中進一步拋離中國的機會。他又直言，黃仁勳完全沒有機會重返英偉達。



魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，黃仁勳完全沒有機會重返英偉達，反而有助美國在人工智能（AI）競賽中進一步拋離中國。（資料圖片）

英偉達本身是優秀公司 沒有黃仁勳也能繼續發展

魯賓尼日前接受彭博訪問時表示，英偉達是一間非常優秀的公司，相信即使沒有黃仁勳也能繼續發展，公司未來的表現更取決於技術，而非特定一位行政總裁。他提及，從宏觀角度來看，即使英偉達的市值因此增減1萬億美元，對市場整體而言亦無關緊要。

看好美國擴大AI優勢 進一步拋離中國

魯賓尼表示，看好美國擴大AI優勢，首先美國勢必加強先進AI晶片的出口管制，過去透過新加坡等第三地繞道取得晶片的漏洞將被堵死，中國在升級其AI模型時高度依賴先進晶片，一旦取得晶片的通道受阻，追趕美國的難度將大增。

他預計，美國頂尖AI企業的模型技術優勢將更難被中企利用。早在Anthropic與OpenAI已開始阻止中國企業利用美國AI模型來改良如DeepSeek等中國模型，預期往後相關限制只會更加嚴格。這兩間美國AI巨頭正逐步逼近通用人工智能（AGI）門檻，令中國更難以趕上。