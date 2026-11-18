【2026定期存款 / 2026年11月美元高息定存 / 美元定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年11月最新定存利率】聯儲局重返加息周期，市場普遍預期12月會再加息，甚至不排除一次過出手半厘，本港銀行在11月繼續調高定期存款息率吸客，美元定存息較港元更為吸引。當中數字銀行大象銀行推出18個月、2年期及3年期超長期美元定存，最新年利率分別達4.4厘、4.5厘及4.5厘，全部為同存期全港最高的美元定存年利率，而其起存額僅為1000美元。



數字銀行大象銀行推出超長期美元定存，18個月、2年期及3年期最新年利率分別達4.4厘、4.5厘及4.5厘。（Getty）

1年期或以上定存搶客戰 信銀國際存新資金兼賺國泰來回機票

1年期美元定存息方面，華僑銀行則最新將1年期美元定存年利率上調至4.4厘，為目前全港最高的1年期美元定存息，適用於理財客戶，起存額為10萬港元等值。而低門檻則可考慮大象銀行，該行1年期美元定存年利率也有4.3厘，起存額僅為1000美元。

另外，信銀國際除了提供高息，更推出機票優惠！經「inMotion動感銀行」內的「獎賞Go!」登記相關推廣任務，並存入合資格新資金開立6個月或12個月美元定期存款，年利率分別為4.25厘及4.4厘。

而存戶在賺取高息之餘，更可按新資金存款門檻額外獲贈國泰航空來回機票，當中存入達26萬美元可獲贈曼谷或新加坡來回機票1張，存入達65萬美元可獲東京或首爾來回機票，若存入達130萬美元更可獲贈倫敦或法蘭克福長途來回機票。此外，客戶每開立等值1萬港元合資格定存或完成指定外幣交易，亦可獲1次「200萬Motion$」抽獎機會。

信銀國際存入合資格新資金開立6個月或12個月美元定期存款，年利率分別為4.25厘及4.4厘。（資料圖片）

3個月美元定存最高8.88厘 一般新資金定存富邦達4.35厘

3個月定存息方面，建行亞洲繼續穩守全城最高息寶座，全新「貴賓理財」客戶開立3個月美元定存，年利率高達8.88厘，起存額為100萬港元至300萬港元等值。然而該優惠設有分層計算限制，僅當中15%新資金可享8.88厘，其餘85%本金則按每日浮動息率計算。

若想免卻複雜的理財戶口門檻，富邦銀行則提供全城最高的一般3個月定存息率，新資金年利率達4.35厘，起存額為12.8萬美元，經富邦手機應用程式或分行以合資格新資金開立指定定期存款便可享受優惠。

富邦銀行新資金3個月定存息率年利率達4.35厘，起存額為12.8萬美元。（Getty）

平安數字銀行短息稱霸 1星期存期見20.6厘

在眾多存期之中，以超短期兌換資金息率最為搶眼。平安數字銀行主攻兌換資金優惠，由即日起至2026年12月31日，客戶只需於應用程式內的「定期存款」頁面，揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，即可享特惠高息。當中1星期美元定存年利率加至20.6厘，2星期亦有12.2厘，雙雙成為全城最高息之選。至於1個月及3個月兌換資金存期，年利率亦分別上調至8厘及5.3厘，回報甚至比不少傳統銀行的全新客戶優惠更為進取。