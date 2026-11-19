阿里巴巴（9988）今日（19日）公布第二財季業績。期內阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得199.09億元（人民幣，下同），按年增92%，遜於預期265.7億元；股東應佔利潤為645.35億元；總收入為2,715.19億元，按年增10%。



不過，AI資本開支持續加大使得上季錄344.72億元負自由現金流，去年同期則為負218.4億元。資本性支出為504.77億元，較去年同期增長60%，主要由於持續投入AI基礎設施，以滿足強勁且不斷加速的客戶需求。



業績公布後，阿里ADR美股開市早段造好，一改盤前跌勢，最新報87.46美元，升3.6%。



阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）。（路透社）

資本性支出飆六成

期內，經營活動帶來156.9億元現金流，按年升55%，不過由於AI資本開支持續，上季錄344.72億元負自由現金流，去年同期則為負218.4億元。集團指出，自由現金流的減少主要歸因於雲端基礎設施支出的增加，部分被淘寶即時商務虧損的減少和客戶預付雲端服務款項的增加所抵消。

本季度，資本性支出亦大增為504.77億元，較去年同期增長60%，主要由於持續投入AI基礎設施，以滿足強勁且不斷加速的客戶需求。

不過，阿里巴巴CEO吳泳銘今日（19日）在業績電話會上表示，或降低算力20GW目標和資本開支，預期2028年下半年現金流轉正。但仍會積極推進國產算力供應，維持2031財年雲外部業務收入1000億美元、利潤率超20%的預期不變。

雖然本季阿里雲收入大增53%，但AI投入累資本性支出飆60%，更錄負自由現金流344.7億。（資料圖片）

AI雲與算力服務收入增53% 阿里：審慎投入AI建設

據阿里巴巴最新季報披露，AI雲與算力服務收入同比增長53%至609.73億元。外部客戶收入增速提升至64%。外部客戶經常性收入（剔除算力設備解決方案收入）同比增長達67%。阿里指出，AI相關產品收入保持強勢，達179.18億元，連續第十三個季度同比三位數增長。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示：「我們全棧 AI 能力持續提升商業化水平，推動本季度表現強勁。我們近期公佈了涵蓋自研芯片、超節點架構、智能體原生雲基礎設施、AI 模型及智能體的全面升級。其中，平頭哥發佈了新一代AI芯片真武V900。我們的消費業務阿里電商集團盈利顯著增長，即時零售市場份額穩定且持續同比大幅減虧，我們將繼續把技術創新融入全棧 AI 體系，以滿足各行業強勁且多元的 AI 需求。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示：「本季度，雲分部收入增長持續提速，高質量收益進一步驅動 EBITA 利潤率升至 14.5%。電商分部 EBITA 顯著增長，得益於即時零售單位經濟效益改善和遠場電商業務穩健增長。」關於AI資本投入，他指出，「隨著 AI 商業化不斷深入，我們會繼續審慎根據市場情况投入AI建設，注重提升資本回報率，並致力於盡早實現自由現金流轉正。」