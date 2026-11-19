阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底止﹑第二財季業績。期內阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得199.09億元（人民幣，下同），按年增92%，遜於預期265.7億元；第二財季調整後每ADS收益8.1元，升86%；期內，股東應佔利潤為645.35億元。



營收方面，上季總收入2,715.19億元，按年10%，勝於預期2,698.49億元。

資本性支出升六成

期內，經營活動帶來156.9億元現金流，按年升55%，不過由於資本開支持續，上季錄344.72億元負自由現金流，去年同期則為負218.4億元。集團指出，自由現金流的減少主要歸因於雲端基礎設施支出的增加，部分被淘寶即時商務虧損的減少和客戶預付雲端服務款項的增加所抵消。

本季度，資本性支出為504.77億元，較去年同期增長60%，主要由於持續投入AI基礎設施，以滿足強勁且不斷加速的客戶需求。

阿里巴巴全日股價向下，今日挫5.5%，收市報80.55港元；成交額近122億港元。計及此跌勢，已連跌10個交易日，累瀉約25%。該股ADR盤前則暫挫逾2%。

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阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）。（路透社）

AI雲與算力收入增53%

具體收入而言，AI雲與算力服務收入同比增長53%至609.73億元。外部客戶收入增速提升至64%。外部客戶經常性收入（剔除算力設備解決方案收入）同比增長達67%。據阿里巴巴官網披露，AI相關產品收入保持強勢，達179.18億元，連續第十三個季度同比三位數增長。

阿里巴巴旗,下AI雲與算力服務，季度收入同比增長53%至609.73億元。

即時零售收入增22% 大幅減虧

本季度傳統電商業務方面，分部收入同比升2%至1,972.37億元，同口徑客戶管理收入同比升1%。期內，經調整EBITA同比增長243%至388.51億元，阿里稱主要受惠於即時零售業務大幅減虧。

88VIP會員數量持續同比雙位數增長，至約6,600萬。阿里指出，閑魚作為C2C社區和閒置物品交易平台，通過AI功能提升消費者與中小商家的買賣效率，本季度日活躍用戶同比增長23%，支付訂單同比增長29%。

即時零售業務收入同比增長22%至587.57億元。即時零售業務大幅減虧，淘寶閃購市場份額穩固，單位經濟效益（UE）環比持續改善。

適逢「雙11」購物氣氛濃厚，阿里巴巴於辦公室設置菜鳥回收箱，以回收包裝紙箱及物料，轉廢為材。（資料圖片）

斥資14.7億回購 阿里：審慎投入AI建設

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示：「隨著AI商業化不斷深入，我們會繼續審慎根據市場情况投入AI建設，注重提升資本回報率，並致力於盡早實現自由現金流轉正。」

截至本季末，集團持有4,879.29億元現金及其他流動資產，斥資2.21億美元（合計14.74億人民幣）回購1,795萬股普通股，在加大業務投入的同時踐行對股東回報的承諾。