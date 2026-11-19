阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底止﹑第二財季業績。期內阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得199.09億元（人民幣，下同），按年增92%，遜於預期265.7億元。此外，由於AI資本投入持續增加，上季錄得344.72億元負自由現金流，資本性支出飆60%至504.77億元。



阿里巴巴CEO吳泳銘今日（19日）在業績電話會上表示，或降低算力20GW目標和資本開支，預期2028年下半年現金流轉正。但仍會積極推進國產算力供應，維持2031財年雲外部業務收入1000億美元、利潤率超20%的預期不變。



阿里巴巴吳泳銘在業績會上表示，或降低算力20GW目標和資本開支，預期2028年下半年現金流轉正。（資料圖片）

雲業務營收料增30%至45%

對於AI業務收入情況，吳泳銘表示AI相關產品的年化收入已超過100億美元。不過，新算力出口管制BIS規則將影響明年的產品和服務，預計下一財年雲業務營收增長為30%至45%，2028年會恢復50%以上增長。

至於對於算力和AI投入，吳泳銘表示，「對於中國市場來說，2027、2028年可能是算力最緊缺的兩年，投資週期也會持續至2028年上半年。」他認為，2028年後，公司將實現就國產算力供應鏈的擴量。

受限於算力管制，阿里預計預計下一財年雲業務營收增長為30%至45%，2028年會恢復50%以上增長。（Getty）

平頭哥新GPU今年上線 未來訓練依賴國產晶片

在2027財年第二季度業績電話會上，阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，平頭哥第三代GPU真武M890將於今年上線，V900、J900供應鏈將於27、28年全面推進並進入大規模量產。

吳泳銘表示，千問已經在平頭哥晶片上訓練下一代模型，百煉已經基於國產晶片提供模型推理服務。預計2027以及2028年，AI模型訓練均以國產平頭哥晶片為主。他強調，「未來不管是阿里，還是合作伙伴、客戶，絕大部分模型都會完全依賴於國產芯片做訓練。」

阿里巴巴旗下晶片公司「平頭哥半導體有限公司」正拆分在港股上市，吳泳銘強調，「絕大部分模型都會完全依賴於國產芯片做訓練。」（視覺中國）

國內消費環境承壓 估即時零售29財年始盈利

本季季報披露，阿里巴巴即時零售業務大幅減虧，業務收入同比增長22%至587.57億元。吳泳銘指出，維持明年虧損縮小一半的目標，預計於2029財年實現盈利。

不過他強調，第三、四季度以來，國內消費大環境依然承壓，消費者支出意願趨於保守，部分品類一直面臨激烈的市場競爭。在此背景下，剛需品較可選品類展現出更好的趨勢，平台亦將進一步強化剛需品在日常銷售的競爭力。