【恒生指數/恒生科技指數】恒生指數破一年半新低！受科網股整體拖累，今日恒生指數瀉約2%至22,400點附近，低見22,333點，創一年半新低！大市成交額超過1,450億元。恒生科技指數瀉逾4%至3,500點附近。



本週，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等中概科網企業本週相繼公佈業績，可謂喜憂摻半。快手（1024）今日開盤急瀉，現跌約12%至20.3港元，成交額超21.5億港元。網易（9999）更暴瀉近18%至153.7港元，成交額超31億。



其餘科網股而言，騰訊（0700）跌近2%至342.2港元，成交額逾84億元。百度（9888）跌逾4%至63.8元。阿里則逆市彈4%至82.45港元，成交額近70億元。

快手經調跌逾八成

據快手早前公布，截至9月底止第三季經調整利潤淨額7.9億元（人民幣‧下同），按年跌84.16%；股東應佔虧損9.61億元，每股基本虧損0.22元。

網易經調淨利潤亦下跌3.6%至84億元，網易遊戲收入罕見下跌1.7%。

據快手早前公布，截至9月底止第三季經調整利潤淨額7.9億元（人民幣‧下同），按年跌84.16%。（資料圖片）

至於其他大型藍籌股方面，滙豐（0005）跌3.3%至129元，中國人壽（2628）跌2%至21.4元，中國平安（2318）跌2%至49.38元。

地產股方面，新鴻基地產(0016）跌1.925%至107元。恆基地產（0012）跌2.159%至28.1元。

此外，恒生指數公司將於今日（20日）港股收市後，正式公布2026年第三季度恒生指數系列檢討結果。