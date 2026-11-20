【恒生指數/恒生科技指數】恒生指數破一年半新低！受科網股整體拖累，今日恒生指數曾瀉逾500點，低見22,333點，創一年半新低！恒指收跌1.84%至22,421點，大市成交額超過2,585億港元。恒生科技指數收跌3.74%至3,512點，成交額684億元。



本週，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等中概科網企業本週相繼公佈業績，可謂喜憂摻半。快手（1024）今日開盤急瀉，收跌約11%至20.42港元，成交額超39億港元。網易（9999）更暴瀉近18%至154港元，成交額超52億。



阿里逆市升3.5%

其餘科網股而言，騰訊（0700）五連跌1.2%至342.2港元，成交額逾140億元。百度（9888）跌逾4%至64元。阿里則逆市彈3.5%至83.35港元，成交額超120億元。

至於其他大型藍籌股方面，滙豐（0005）跌3%至129.2元，中國人壽（2628）跌1.5%至21.52元，中國平安（2318）跌1.4%至49.7元。

地產股方面，新鴻基地產(0016）跌1.92%至107元。恆基地產（0012）跌1.8%至28.2元。

此外，恒生指數公司將於今日（20日）港股收市後，正式公布2026年第三季度恒生指數系列檢討結果。

滙豐（0005）今跌3.3%至129元。（資料圖片）

快手經調跌逾八成

據快手早前公布，截至9月底止第三季經調整利潤淨額7.9億元（人民幣‧下同），按年跌84.16%；股東應佔虧損9.61億元，每股基本虧損0.22元。

網易經調淨利潤亦下跌3.6%至84億元，網易遊戲收入罕見下跌1.7%。