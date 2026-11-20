太古地產（1972）公布，聯合中國建築旗下中建智地，透過公開招標成功投得北京市朝陽區將台三幅地皮，總作價為49.05億元人民幣。太古地產持有該合資公司35%權益，按比例計算，太古地產需出資約17.17億元人民幣。該項目將成為太古地產在北京的首個住宅項目。



太古地產成功投得北京地皮位置示意圖（太地提供）

總建築面積近9.8萬平方米 毗鄰北京太古坊

是次投得的地皮包括JT629-0013-1、0001及0018三幅地塊，位於北京四環至五環之間、壩河國際活力濱水帶核心區段，鄰近地鐵14號線將台站，總建設用地面積約72,152平方米，規劃地上總建築面積約97,914平方米。以此計算，平均樓面地價約為每平方米50,095元人民幣。

太古地產指出，新項目將作為公司在內地規模最大的綜合發展項目「北京太古坊」社區的延伸，雙方將善用壩河沿岸生態資源，打造結合商業、住宅、品味生活、文化藝術與運動設施的濱水社區，與北京太古坊產生業態協同效應。

太古地產行政總裁彭國邦（黃寶瑩攝）

彭國邦：千億投資計劃下拓內地住宅業務

太古地產行政總裁彭國邦表示，繼上海「陸家嘴太古源．源邸」取得理想銷售成績後，很高興在公司港幣1,000億元投資計劃的支持下，進一步拓展中國內地的住宅業務。他形容北京首個住宅項目是公司在內地長期投資的重要里程碑，期待發揮自身的社區營造專長，攜手中建智地打造獨特的濱水地標。

太古地產自2010年代初起便透過北京太古坊（包括前頤堤港）參與將台酒仙橋一帶的城市更新，而三里屯太古里北區亦於今年初完成新一輪煥新升級。目前，太古地產在中國內地擁有六個已落成發展項目，並有多個位於北京、上海、西安、三亞及廣州的發展中項目